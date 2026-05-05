الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
باحث: التصعيد الإيراني ضد الإمارات يدل على ضعف طهران

هاني حسين

علق هاني سليمان الباحث في الشأن الإيراني، على استهداف إيران  لناقلة إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز .

وقال هاني سليمان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامجه "مساء جديد" المذاع على قناة " المحور "، :"  إيران لا تتلزم بضبط النفس وتواصل الانتهاكات والاعتداءات بحق دول الجوار في الخليج العربي ".

وتابع هاني سليمان :" التصعيد الإيراني ضد الإمارات يدل على حالة ضعف إيرانية وقد ينقل الأحداث لمستوى آخر من التصعيد العسكري في المنطقة ".

واكمل هاني سليمان :"  إيران تحاول استفزاز دول المنطقة والمشهد قابل للتصعيد العسكري في المستقبل بسبب الاعتداءات الإيرانية ".

وفي وقت سابق، أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة "أدنوك" باستخدام طائرتين مسيّرتين، أثناء مرورها من مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، "الاثنين"، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن هذا الاعتداء يشكّل انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.

وأشارت الوزارة إلى أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يُعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكّل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.
 

