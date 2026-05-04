ما حكم المهر والهدايا عند فسخ الخطبة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أسامة كبير : الهجمات الإيرانية على الإمارات غير مقبولة | فيديو

عبد الخالق صلاح

علق اللواء حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، على الهجمات الإيرانية على دولة الإمارات، مؤكدًا أنها غير مقبولة، مشيرًا إلى أن إيران تنتهج سياسة “حرب الوكالة” ضد دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال كبير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الموقف المصري ثابت برفض أي عدوان يستهدف دول الخليج، لافتًا إلى أن الأمن القومي المصري مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن الخليجي.

وأضاف أن استهداف إيران للإمارات يُعد خرقًا للهدنة واضحًا وغير مبرر، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تدرس ردود الفعل المناسبة وتبحث الدوافع وراء هذا التصعيد.

وتابع: إيران والولايات المتحدة يراهنان على أمن منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الوضع يزداد تعقيدًا مع استمرار التوترات، موضحًا أن طهران تدخل المفاوضات عبر مسارين: وقف إطلاق النار والملف النووي.

وأشار إلى أن مضيق هرمز يمثل ورقة ضغط استراتيجية لإيران، في حين تسعى الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن ملف السلاح النووي، لافتًا إلى أن ما يجري هو شكل من أشكال “حروب الوكالة” التي تتحمل دول الخليج تبعاتها.

وأوضح أن الساعات المقبلة قد تشهد تطورات مهمة، سواء بانسحاب قوات أو تصعيد جديد أو إعادة فتح مسارات التفاوض، مؤكدًا ضرورة أن تكون دول الخليج طرفًا أساسيًا في أي مفاوضات تخص أمنها.

واختتم بأن اندلاع الحرب مجددًا قد يحدث حال استهداف إيران لأهداف أمريكية حيوية، مشيرًا إلى أن المضيق ممر ملاحي دولي لا يحق لأي طرف إغلاقه. 

