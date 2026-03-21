سينتيا خليفة تعبر عن استيائها من منع عرض فيلم "سفاح التجمع"

نشرت الفنانة سينتيا خليفة عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، تعليقًا على قرار منع عرض فيلم "سفاح التجمع" في دور العرض المصرية. حيث أعربت عن أسفها لوقف عرض الفيلم، قائلة: "زعلانة على مجهود فريق العمل والممثلين".

وأضافت سينتيا أن الفيلم، رغم قساوة موضوعه ومشاهده، كان يمكن أن يكون توعية مهمة لكثير من الناس، خاصة النساء. وأكدت في ختام تعليقها أن الرقابة في النهاية تقوم بدورها، مما يعكس احترامها لقرارات الجهات المعنية.

فيلم "سفاح التجمع" من بطولة أحمد الفيشاوي، نور محمود، صابرين، وسينتيا خليفة، ويتناول قصة واقعية مستوحاة من أحداث حقيقية، ويحكي عن جرائم قتل بشعة ترتكب بحق النساء، مما أثار جدلًا واسعًا قبل عرضه.

للجدير بالذكر أن الفنانة سينتيا خليفة تستعد لعدة مشاريع فنية مهمة قادمة، تشمل فيلمًا مع أحمد السقا وآخر مع كريم عبد العزيز، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققته في رمضان 2026 من خلال مسلسلي "فرصة أخيرة" و"وننسى اللي كان". وتعد جمهورها بمفاجآت فنية مميزة، واعدة إياهم بأعمال تخطف الأنظار وتحقق نجاحًا كبيرًا.