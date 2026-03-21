الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إلهام شاهين تشيد بأبطال مسلسل "حكاية نرجس"

سارة عبد الله

أشادت الفنانة إلهام شاهين، بصناع مسلسل “حكاية نرجس” الذي عرض ضمن دراما رمضان هذا العام.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "استمتعت جدا جدا بمسلسل حكاية نرجس.. ريهام عبد الغفور  فنانة من طراز خاص.. لا تعتمد إلا على موهبتها وإختياراتها الرائعة.. جبارة فى شخصية نرجس.. والحقيقة إن مستوى التمثيل عموما فى هذا المسلسل عالى جدا.. سماح أنور مبدعة ومتألقه جدا أيضا فى مسلسل عرض و طلب.. حمزه العيلى هايل.. دنيا ماهر وبسنت أبو باشا برافو .. يوسف رأفت رائع.. كل العاملين فى هذا العمل أمام ووراء الكاميرا رائعين.. بقيادة مخرج متمكن من أدواته سامح علاء.. والتأليف متميز جدا جدا كفكرة وسيناريو.

وتابعت: “أحييكم جميعا وأحيى المنتج الواعى الذى يختار كل عناصر العمل الفنى على أحسن مستوى.. المنتج محمد مشيش قدمت لنا فى رمضان أجمل الأعمال.. فى النصف الأول عين سحرية و فى النصف الثانى حكاية نرجس.. شكرا للفن الجميل.. وعيد سعيد عليكم”.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ، كل من  حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء،  ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء على تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل حكاية نرجس يطرح عبر  منصتي شاهد و  watch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و 45 دقيقة علي قناة الحياة بالإضافة الي القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art

فستان غير تقليدي.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

