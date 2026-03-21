إليسا تحتفل بعيد الأم برسالة مؤثرة للبنانيات

احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا بمناسبة عيد الأم، بكلمات مؤثرة عن الوضع الذي تشهده بلادها.

وكتبت إليسا ، عبر حسابها على إكس: “ينعاد على كل الأمهات وين ما كنتو، يا أحلى شي بهالدني، ويا رب يرجعلكن ربع يللي قدمتوه، ولكل أم بلبنان، يمكن مكتوب عليكي تحملي فوق همومك وهموم عيلتك، هم أكبر، هم شو مخبا بكرا، هم هالبلد الزغير، يمكن كرمال هيك بشوفك أعظم إم بعيوني، الله يخلّي إمي وامهاتكن ويضلوا بركتنا”.

وعبرت الفنانة إليسا ، عن حزنها الشديد بسبب مايحدث في لبنان بسبب حرب ايران وإسرائيل.

وكتبت إليسا ، عبر حسابها الشخصي اكس: "العيد هالسنة مش متل كل سنة…

‏في شي ناقص، وغصّة عم تكبر جوّا قلوبنا.. ‏لا الضحكة كاملة، ولا الفرحة عم تزورنا متل قبل".