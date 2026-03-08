بمناسبة يوم المرأة العالمي.. رسالة مؤثرة من إليسا لنساء لبنان

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة مؤثرة للنساء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، معبرة عن دعمها وتقديرها لكل امرأة تواجه الظروف الصعبة.

وكتبت إليسا عبر حسابها الشخصي على منصة إكس: «تحية لكل امرأة في لبنان وأينما كانت، اضطرت في زمن الحرب إلى ترك منزلها مجبرة، ولكل أم تسهر الليل حتى لا يسمع أطفالها صوت الخوف».

وأضافت: «ولكل فتاة كان لديها أحلام وترفض التخلي عنها رغم الحرب والظروف، قلبي وتفكيري وصلاتي معكن، فبدونكن الحياة لا تكتمل»



اليوم العالمي للمرأة

ويحتفل العالم في الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، وهو يوم مخصص لتقدير دور المرأة في بناء المجتمعات وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات.

وفي مصر، لا يقتصر تقدير المرأة على مناسبة سنوية فقط، بل هو تاريخ ممتد عبر آلاف السنين منذ الحضارة المصرية القديمة وحتى العصر الحديث، حيث كانت المرأة شريكا أساسيا في صناعة الحضارة والنهضة.

نماذج نسائية ملهمة



وقدمت مصر عبر تاريخها نماذج نسائية ملهمة في الحكم والسياسة والعمل العام، وهو ما يتجسد في الآثار والتماثيل التي لاتزال شاهدة على مكانة المرأة في الحضارة المصرية.

ومنذ آلاف السنين، احتلت المرأة مكانة متميزة في المجتمع المصري القديم، ولم تكن مجرد عنصر تابع، بل شاركت في الحكم والإدارة وصناعة القرار.