الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كاظم الساهر يهنئ والدتى بعيد الأم.. تفاصيل

كاظم الساهر
كاظم الساهر
باسنتي ناجي

هنأ الفنان كاظم الساهر، والدته بمناسبة عيد الأم، ونشر عدة صور معبرة عن مواقف عفوية بين الأم وأطفالها وفى الخلفية أغنيته عن الأم.

كاظم الساهر 

وعلق كاظم على الصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” خلال خاصية الاستوري، قائلًا: "إلى الأجمل والأنقى والأصدق والأغلى، بكل الحب، كل عام وأنت بألف خير".

وكانت قد كشفت المطربة كاميليا، أن انطلاقتها الأولى على المسرح كانت بمشاركة النجم العراقي كاظم الساهر، مؤكدة أنه في ذلك الوقت لم يكن يفضل مشاركة أي فنان في حفلاته، إلا أنه استثناها ورحب بوجودها، ليخرجا معًا بحفل استثنائي كامل العدد.

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2، أنها كانت تخطط للعودة إلى الساحة الفنية منذ ثماني سنوات، غير أن مفاجأة حملها في ابنها الوحيد غيّرت مسار خططها، خاصة أن قرار الإنجاب جاء بعد 18 عامًا من الزواج.

فترة تأخر الإنجاب

وأشارت إلى أن فترة تأخر الإنجاب شهدت ضغوطًا كبيرة، إذ طالب البعض زوجها بالزواج مرة أخرى، لكنه تمسك بها ورفض الفكرة تمامًا، مؤكدًا أن الأمر بيد الله وحده، وأنه لن يتخلى عنها.

كما تحدثت كاميليا عن زواجها المبكر في سن 16 عامًا، موضحة أنها أقدمت على هذه الخطوة هروبًا من القيود الأسرية الصارمة، لا سيما مع طبيعة عملها الفني الذي كان يتطلب السفر المتكرر من المنصورة إلى القاهرة والتأخر في البروفات، معتبرة أن الزواج كان الخيار الوحيد الذي أتاح لها الاستمرار في مشوارها الغنائي.

