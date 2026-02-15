قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«مول برميلان» بالشيخ زايد.. تجربة تسوق وترفيه متكاملة
وزير خارجية إيران يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع واشنطن
لمة رمضان وصلة الرحم.. سماح عبد الفتاح توجه نصائح للأسرة في الشهر الكريم
رؤية هلال شهر رمضان.. متى يبدأ الصيام
مرتبات الصحفيين في مصر.. أحمد موسى يسلط الضوء على أزمة الأجور والتعيينات
وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى
إيفان أوس: أوكرانيا تؤكد استمرار الدعم الأوروبي رغم المفاوضات مع روسيا
المالية عن زيادة الأجور والمعاشات: الحكومة تعكف على إعداد حزمة تحسينات
توروب: فخور بالأداء أمام الجيش الملكي.. وسيطرتنا كانت كاملة رغم التعادل
لا عقوبة بحرمان الأهلي من الجماهير.. واللائحة تنص على غرامة مالية فقط
السلطة الفلسطينية: قرار إسرائيل بشأن أراضي الضفة الغربية خطة لتكريس الاحتلال
الدوري الإسباني| أول تعليق من سيميوني بعد خسارة أتلتيكو مدريد من فاليكانو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كاميليا: أول ظهور لي كان مع كاظم الساهر.. وتزوجت في الـ16 هربا من قيود الأسرة

كاميليا
كاميليا
محمد البدوي

كشفت المطربة كاميليا أن انطلاقتها الأولى على المسرح كانت بمشاركة النجم العراقي كاظم الساهر، مؤكدة أنه في ذلك الوقت لم يكن يفضل مشاركة أي فنان في حفلاته، إلا أنه استثناها ورحب بوجودها، ليخرجا معًا بحفل استثنائي كامل العدد.

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2، أنها كانت تخطط للعودة إلى الساحة الفنية منذ ثماني سنوات، غير أن مفاجأة حملها في ابنها الوحيد غيّرت مسار خططها، خاصة أن قرار الإنجاب جاء بعد 18 عامًا من الزواج.

وأشارت إلى أن فترة تأخر الإنجاب شهدت ضغوطًا كبيرة، إذ طالب البعض زوجها بالزواج مرة أخرى، لكنه تمسك بها ورفض الفكرة تمامًا، مؤكدًا أن الأمر بيد الله وحده، وأنه لن يتخلى عنها.

كما تحدثت كاميليا عن زواجها المبكر في سن 16 عامًا، موضحة أنها أقدمت على هذه الخطوة هروبًا من القيود الأسرية الصارمة، لا سيما مع طبيعة عملها الفني الذي كان يتطلب السفر المتكرر من المنصورة إلى القاهرة والتأخر في البروفات، معتبرة أن الزواج كان الخيار الوحيد الذي أتاح لها الاستمرار في مشوارها الغنائي.

كاميليا المطربة كاميليا كاظم الساهر قرار الإنجاب

أنابيب الغاز

وزارة البترول تؤكد استعدادها لتلبية احتياجات المواطنين من الغاز خلال رمضان

نهال طايل

نهال طايل: أول أجر في مشواري كان 8 آلاف جنيه.. وأول مكالمة كانت لوالدي ووالدتي

الكهرباء

الكهرباء: لا انقطاعات متوقعة صيف 2026 وزيادة 3 آلاف ميجاوات من المتجددة

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

المزيد

