كاميليا: أول ظهور لي كان مع كاظم الساهر.. وتزوجت في الـ16 هربا من قيود الأسرة

كشفت المطربة كاميليا أن انطلاقتها الأولى على المسرح كانت بمشاركة النجم العراقي كاظم الساهر، مؤكدة أنه في ذلك الوقت لم يكن يفضل مشاركة أي فنان في حفلاته، إلا أنه استثناها ورحب بوجودها، ليخرجا معًا بحفل استثنائي كامل العدد.

العودة للساحة الفنية

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2، أنها كانت تخطط للعودة إلى الساحة الفنية منذ ثماني سنوات، غير أن مفاجأة حملها في ابنها الوحيد غيّرت مسار خططها، خاصة أن قرار الإنجاب جاء بعد 18 عامًا من الزواج.

فترة تأخر الإنجاب

وأشارت إلى أن فترة تأخر الإنجاب شهدت ضغوطًا كبيرة، إذ طالب البعض زوجها بالزواج مرة أخرى، لكنه تمسك بها ورفض الفكرة تمامًا، مؤكدًا أن الأمر بيد الله وحده، وأنه لن يتخلى عنها.

كما تحدثت كاميليا عن زواجها المبكر في سن 16 عامًا، موضحة أنها أقدمت على هذه الخطوة هروبًا من القيود الأسرية الصارمة، لا سيما مع طبيعة عملها الفني الذي كان يتطلب السفر المتكرر من المنصورة إلى القاهرة والتأخر في البروفات، معتبرة أن الزواج كان الخيار الوحيد الذي أتاح لها الاستمرار في مشوارها الغنائي.