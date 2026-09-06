نزل 7 قروش.. سعر الدولار في البنوك اليوم

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم الأحد 6-9-2026 علي مستوي البنوك المصرية.

الدولار يتراجع

فقد سعر الدولار 7 قروش من قيمه منذ يوم الخميس الماضي بمختلف البنوك المصرية.

آخر تحديث لسعر الدولار

وبلغ سعر الدولار في آخر تحديث له 50.81 جنيها .

الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.81 جنيها للشراء و 50.91 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه 50.17 جنيها للشراء و 50.27 جنيها للبيع في ميد بنك.

بلغ ثاني أقل سعر دولار 50.75 جنيها للشراء و 50.85 جنيها للبيع في بنكي الكويت الوطني، أبوظبي التجاري.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه مابين 50.76 و 50.78 جنيها للشراء و 50.86 و 50.87 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB".

بلغ سعر الدولار 50.81 جنيها للشراء و 50.91 جنيها للبيع في بنكي " العربي الإفريقي الدلوي، المصرف العربي الدولي".

الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في معظم البنوك 50.82 جنيها للشراء و 50.92 جنيها للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، الإسكندرية، بيت التمويل الكويتي،HSBC،المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، التعمير والاسكان، المصري الخليجي،الأهلي المصري، مصر".

وصل سعر الدولار 50.83 جنيها للشراء و 50.93 جنيها للبيع في بنوك " نكست، قناة السويس".

وسجل سعر الدولار 50.85 جنيها للشراء و 50.95 جنيها للبيع في بنك سايب.

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 50.90 جنيها للشراء و 51 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 50.88 جنيها للشراء و 50.98 جنيها للبيع في بنكي الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية.