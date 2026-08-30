فريدة خليل تحصد فضية بطولة العالم للخماسي الحديث.. ومصر تتوج بفضية الفرق

توجت فريدة خليل لاعبة منتخب مصر للخماسي الحديث، بالميدالية الفضية في منافسات فردي السيدات ببطولة العالم للكبار، المقامة في جويانج بالصين خلال الفترة من 23 إلى 31 أغسطس الجاري.

وجاءت فريدة في المركز الثاني في نهائي فردي السيدات برصيد 1474 نقطة، خلف المجرية بلانكا جوزي صاحبة الميدالية الذهبية برصيد 1485، فيما توجت الإنجليزية كيرينزا برايسون بالميدالية البرونزية برصيد 1464.

كما توج المنتخب الوطني بفضية الفرق للسيدات بعدما احتلت لاعبات المنتخب الوطني فريدة خليل وجنة الجندي وجنا عطية، المركز الثاني برصيد 4347 نقطة، خلف منتخب بيلا روسيا صاحب المركز الأول بـ 4356 نقطة، فيما حصل منتخب إنجلترا على الميدالية البرونزية بـ 4313 نقطة.

واحتلت فريدة خليل المركز الثاني في نهائي فردي السيدات بـ 1474 نقطة، بينما احتلت جنة الجندي المركز الحادي عشر برصيد 1443 نقطة، فيما جاءت جنا عطية في المركز الخامس عشر برصيد 1430 نقطة.

ونجحت جنا عطية في تحطم الرقم القياسي العالمي في منافسات الموانع بعد تحقيقها زمن 25.17 في نهائي فردي السيدات بالبطولة العالمية.

كان المنتخب المصري قد افتتح مشاركته في البطولة بالفوز بالميدالية البرونزية في منافسات تتابع السيدات حيث تمكن الفراعنة من حصد الميدالية البرونزية بعدما احتل الثنائي المصري جنا عطية وزينة عامر المركز الثالث برصيد 1302 نقطة، كما حصل على فضية الفرق للرجال بعدما جاء ثلاثي المنتخب الوطني معتز محمد ومهند شعبان ومحمد الأشقر في المركز الثاني بـ4687 نقطة.

وشهدت منافسات البطولة تألق كبير لأبطال مصر في مسابقة الموانع حيث حطمت زينة عامر الرقم العالمي ثم جاءت بطلة العالم فريدة خليل لتحطم الرقم من جديد وفي منافسات الرجال حطم محمد الأشقر الرقم العالمي للبطولة.

يرأس بعثة منتخب مصر في الصين، الدكتور شادي عبدالعزيز أمين صندوق الاتحاد رئيسًا للبعثة، فيما تضم البعثة كل من، ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة بالاتحاد، عبدالرحمن عيسى المدير الفني، إبراهيم سكر مديرًا فنيًا، محمد أبو هاشم مديرًا فنيًا، محمد غيث مديرًا فنيًا للسلاح، وكريم وجيه مديرًا فنيًا للرماية، وأحمد يحيى مديرًا فنيًا للموانع، ودكتور محمد خاطر مسئول المكملات الغذائية، ودكتور محمد خالد للعلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، وسمير فاروق إداري البعثة.

ويشارك المنتخب الوطني بـ 6 لاعبين و 4 لاعبات وهم : أحمد الجندي ، معتز وائل ، محمد حسام ، محمد حاتم ، مهند شعبان ، سيف وائل ، واللاعبات: فريدة أبو هاشم ، جنة الجندي ، جنا عطية ، زينة عامر.