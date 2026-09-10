وزير الشباب والرياضة يلتقي سفير طاجيكستان بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك

التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، السفير برويز ميرزوزودا، سفير جمهورية طاجيكستان بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وطاجيكستان في مجالي الشباب والرياضة، وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الرياضة تمثل إحدى أهم أدوات القوة الناعمة، لما لها من دور في التقارب بين الشعوب وتعزيز العلاقات بين الدول، مشيرًا إلى حرص مصر على توسيع مجالات التعاون مع طاجيكستان في قطاعي الشباب والرياضة، بما يسهم في بناء جسور التواصل بين شباب البلدين.

ومن جانبه، أعرب السفير الطاجيكي عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تجمع مصر وطاجيكستان، مؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الشباب والرياضة.

فيما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة لدعم أوجه التعاون المشترك.