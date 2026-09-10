روتين يومي منظم.. كيف تساعدين طفلك على إدارة وقته وتقليل التوتر؟

يحتاج الطفل إلى الشعور بالأمان والاستقرار في تفاصيل يومه، وهو ما يمكن أن يوفره وجود روتين يومي واضح ومنظم يساعده على معرفة ما ينتظره من مهام وأنشطة.

إنجاز الواجبات والالتزام بمواعيد النوم

كما لا يقتصر تنظيم الوقت على إنجاز الواجبات أو الالتزام بمواعيد النوم والطعام، بل يمتد إلى تعليم الطفل مهارات التخطيط وتحديد الأولويات وتحويل ما يرغب في تحقيقه إلى أهداف واضحة.

ويؤكد متخصصون أن إشراك الطفل في إعداد جدول يومي مناسب لعمره قد يعزز شعوره بالاستقلالية والسيطرة على وقته، كما يساهم في تقليل التشتت والقلق، ويجعل الالتزام بالمهام اليومية أكثر سهولة مع مرور الوقت.

التخطيط مهارة مهمة يجب تعليمها للطفل



وأكدت الدكتورة نورهان النجار، الاستشاري النفسي، أهمية تدريب الأطفال منذ الصغر على مهارات التخطيط وتنظيم الوقت، مشيرة إلى أن كتابة المهام وترتيبها ضمن جدول واضح يساعد الطفل على فهم ما يجب عليه القيام به خلال يومه.

وأوضحت أن التخطيط لا يعني فقط وضع قائمة بالمهام، وإنما يساعد الطفل على تحويل رغباته وأحلامه إلى أهداف يمكن العمل على تحقيقها، من خلال تحديد ما يريد الوصول إليه، والخطوات اللازمة لذلك، والوقت المناسب لتنفيذها.

وأضافت أن تدوين المهام وترتيبها وفق جدول زمني يمنح الطفل تصورًا أوضح ليومه، ويساعده على التعامل مع الوقت بصورة أكثر تنظيمًا، بدلًا من ترك المهام بصورة عشوائية قد تؤدي إلى التشتت أو التأجيل.

الجدول اليومي يقلل القلق والتوتر



وأشارت الدكتورة نورهان النجار، خلال لقائها مع نهاد سمير وحياة مقطوف في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن وجود جدول يومي واضح يمنح الطفل شعورًا أكبر بالقدرة على التنبؤ بما سيحدث خلال يومه.

خفض مستويات التوتر والقلق

وأكدت أن معرفة الطفل بالأنشطة والمهام التي تنتظره تساعده على الشعور بأنه مسيطر على يومه وليس تائهًا أو مشتتًا، وهو ما يمكن أن يساهم في خفض مستويات التوتر والقلق لديه.

وبالتالي، فإن تنظيم الوقت لا يرتبط فقط بزيادة معدل إنجاز الطفل للمهام، وإنما يمكن أن يكون وسيلة لدعمه نفسيًا من خلال توفير قدر من الاستقرار والوضوح في حياته اليومية.

كيف يتحول الجدول إلى روتين؟



وأوضحت الاستشاري النفسي أن تنظيم اليوم بصورة متكررة يساعد الطفل على تكوين روتين ثابت، موضحة أن الروتين هو مجموعة من الأنشطة والتصرفات التي تتكرر بشكل منتظم حتى تتحول تدريجيًا إلى عادات.

ومع تكرار المهام في أوقات محددة، يصبح الطفل أكثر اعتيادًا عليها، وهو ما قد يقلل من مقاومته لبعض الأنشطة اليومية التي ربما كان يرفضها في البداية.

لذلك، فإن الهدف من الجدول اليومي ليس فرض عدد كبير من المهام على الطفل، وإنما مساعدته على اكتساب نمط واضح ومتكرر يمكنه التعامل معه بسهولة بمرور الوقت.

العمر يحدد طريقة تنظيم وقت الطفل



وشددت الدكتورة نورهان النجار على أهمية مراعاة المرحلة العمرية عند وضع نظام يومي للأطفال، موضحة أن الأسلوب المناسب للتعامل مع الطفل يختلف عن الطريقة التي يمكن استخدامها مع المراهق.

وأشارت إلى أن المراهق يمكن مناقشته والاعتماد معه بدرجة أكبر على الحوار والمنطق، خاصة عند وضع أهدافه وتنظيم مسؤولياته، بينما يحتاج الطفل الأصغر إلى التعلم بصورة عملية من خلال الممارسة والتكرار.

وبالتالي، من الأفضل أن يتطور أسلوب تنظيم الوقت مع نمو الطفل، بحيث ينتقل تدريجيًا من اعتماد أكبر على الوالدين والتوجيه المباشر إلى مشاركة الطفل ثم قدرته على التخطيط ليومه بصورة أكثر استقلالية.

تنظيم اليوم.. خطوة نحو طفل أكثر استقلالية



ويعد تعليم الطفل كيفية تنظيم يومه من المهارات التي يمكن أن تساعده على إدارة وقته بصورة أفضل مستقبلًا، خاصة عندما يشارك في تحديد مهامه وترتيبها بما يتناسب مع عمره وقدراته.

كما أن الاعتماد على روتين واضح ومتوازن يمكن أن يجعل الانتقال بين الأنشطة اليومية أكثر سهولة، ويمنح الطفل شعورًا أكبر بالاستقرار، مع ضرورة أن يكون الجدول مرنًا وقابلًا للتعديل وفق احتياجات الطفل وظروف الأسرة.

نجاح الروتين اليومي

وشددت التصريحات على أن نجاح الروتين اليومي لا يعتمد على كثرة القواعد، وإنما على وضوحها وتكرارها ومناسبتها لعمر الطفل، بما يساعده تدريجيًا على اكتساب مهارات التخطيط وإدارة الوقت وتحمل المسؤولية.