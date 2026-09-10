عصائر صحية للمدرسة.. أفكار بسيطة يحبها الأطفال وبدون سكر إضافي

مع بداية العام الدراسي، تبحث الأمهات عن أفكار جديدة يمكن وضعها في اللانش بوكس، ويأتي العصير ضمن الاختيارات التي يفضلها كثير من الأطفال، لكن اختيار نوعه وطريقة تحضيره مهم جدا لتقليل كمية السكر التي يحصل عليها الطفل خلال اليوم.

وتوضح الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن الماء والحليب السادة من أفضل المشروبات للأطفال، بينما يفضل تناول الفاكهة كاملة بدلًا من تحويلها إلى عصير، لأن الفاكهة تحتوي على ألياف تساعد على زيادة الشبع. كما توصي بالحد من العصائر حتى لو كانت 100% طبيعية.

أفكار عصائر مناسبة للانش بوكس

يمكن للأم تحضير مجموعة من المشروبات في المنزل دون إضافة السكر، ومنها:

فراولة وموز: فراولة طازجة مع نصف موزة وقليل من الماء.

فراولة طازجة مع نصف موزة وقليل من الماء. جوافة باللبن: جوافة طازجة مع اللبن، ويمكن تصفيتها إذا كان الطفل لا يفضل البذور.

جوافة طازجة مع اللبن، ويمكن تصفيتها إذا كان الطفل لا يفضل البذور. مانجو باللبن: كمية مناسبة من المانجو مع اللبن دون إضافة سكر.

كمية مناسبة من المانجو مع اللبن دون إضافة سكر. برتقال طبيعي: عصير برتقال طازج مع الاحتفاظ بجزء من اللب.

عصير برتقال طازج مع الاحتفاظ بجزء من اللب. تفاح وقرفة: تفاح طازج مع الماء ورشة قرفة.

تفاح طازج مع الماء ورشة قرفة. بطيخ ونعناع: بطيخ طازج مع كمية بسيطة من النعناع، ويقدم باردًا.

بطيخ طازج مع كمية بسيطة من النعناع، ويقدم باردًا. موز ولبن: خيار أكثر إشباعًا ويمكن تقديمه في أيام النشاط الرياضي.

خيار أكثر إشباعًا ويمكن تقديمه في أيام النشاط الرياضي. فراولة باللبن: بديل منزلي للمشروبات الجاهزة المحلاة.

بديل منزلي للمشروبات الجاهزة المحلاة.

هل العصير أفضل من الفاكهة؟

رغم أن العصير الطبيعي يمكن أن يحتوي على بعض الفيتامينات، فإن الفاكهة الكاملة تظل الاختيار الأفضل؛ لأن عملية العصر تقلل من الألياف وتجعل الحصول على كمية أكبر من السكر الطبيعي أسهل. وبالنسبة للأطفال من عمر 4 إلى 6 سنوات، توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بألا تزيد كمية عصير الفاكهة عن 4 إلى 6 أوقيات يوميًا، أي نحو 120 إلى 180 مل.

لذلك، يمكن وضع كمية صغيرة من العصير في اللانش بوكس، مع الاعتماد على الماء وإضافة ثمرة فاكهة كاملة إلى وجبة الطفل كلما أمكن.

المصدر: الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP).