قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الأعلى للإعلام»: منع ظهور أحمد بلال على الوسائل الإعلامية لمدة 3 أسابيع
فلوسك مش هتضيع.. خطوات استرداد الأموال المسحوبة بالخطأ من ماكينات ATM
ظهور تمساح أمام عزبة السدرة.. محافظ الشرقية يشكل لجنة لفحص المنطقة
وكيله: رغبة فتوح هي الاستمرار في الزمالك
محافظ القاهرة: حظر حرمان أي طالب من الدراسة ومنع التعدي عليهم نهائيا بالمدارس
نشرة المرأة والمنوعات | كل ما تود معرفته عن التيفوس القرادي .. معلومات لا يعرفها الكثيرون عن دان آدم زوجة حسام حسن
ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكر: حسبي الله في اي حد عاداني
أخبار السيارات | موديلات كهربائية 2026 في السوق المصري ..أفاتار 07 العائلية 2027 تباع بهذه المواصفات
بتكليف من الرئيس.. وزير الكهرباء :دعم السودان لإعادة تأهيل محطات التوليد الكهرومائية والحرارية
نيوزويك: من العلمين.. بوتين يحوّل "الناتو" إلى شعار لبيع السلاح الروسي
تنويه مهم لسكان مدينة المستقبل بالإسماعيلية.. رائحة غاز متوقعة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عصائر صحية للمدرسة.. أفكار بسيطة يحبها الأطفال وبدون سكر إضافي

العصائرصحية
العصائرصحية
ريهام قدري

مع بداية العام الدراسي، تبحث الأمهات عن أفكار جديدة يمكن وضعها في اللانش بوكس، ويأتي العصير ضمن الاختيارات التي يفضلها كثير من الأطفال، لكن اختيار نوعه وطريقة تحضيره مهم جدا لتقليل كمية السكر التي يحصل عليها الطفل خلال اليوم.

وتوضح الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن الماء والحليب السادة من أفضل المشروبات للأطفال، بينما يفضل تناول الفاكهة كاملة بدلًا من تحويلها إلى عصير، لأن الفاكهة تحتوي على ألياف تساعد على زيادة الشبع. كما توصي بالحد من العصائر حتى لو كانت 100% طبيعية.

أفكار عصائر مناسبة للانش بوكس

يمكن للأم تحضير مجموعة من المشروبات في المنزل دون إضافة السكر، ومنها:

  • فراولة وموز: فراولة طازجة مع نصف موزة وقليل من الماء.
  • جوافة باللبن: جوافة طازجة مع اللبن، ويمكن تصفيتها إذا كان الطفل لا يفضل البذور.
  • مانجو باللبن: كمية مناسبة من المانجو مع اللبن دون إضافة سكر.
  • برتقال طبيعي: عصير برتقال طازج مع الاحتفاظ بجزء من اللب.
  • تفاح وقرفة: تفاح طازج مع الماء ورشة قرفة.
  • بطيخ ونعناع: بطيخ طازج مع كمية بسيطة من النعناع، ويقدم باردًا.
  • موز ولبن: خيار أكثر إشباعًا ويمكن تقديمه في أيام النشاط الرياضي.
  • فراولة باللبن: بديل منزلي للمشروبات الجاهزة المحلاة.
  •  

هل العصير أفضل من الفاكهة؟

 

رغم أن العصير الطبيعي يمكن أن يحتوي على بعض الفيتامينات، فإن الفاكهة الكاملة تظل الاختيار الأفضل؛ لأن عملية العصر تقلل من الألياف وتجعل الحصول على كمية أكبر من السكر الطبيعي أسهل. وبالنسبة للأطفال من عمر 4 إلى 6 سنوات، توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بألا تزيد كمية عصير الفاكهة عن 4 إلى 6 أوقيات يوميًا، أي نحو 120 إلى 180 مل.

لذلك، يمكن وضع كمية صغيرة من العصير في اللانش بوكس، مع الاعتماد على الماء وإضافة ثمرة فاكهة كاملة إلى وجبة الطفل كلما أمكن.

المصدر: الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP).

عصائر صحية العصائر عصائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

مشغولات ذهبية

الجرام يُسجل 7211 جنيهًا للشراء.. سعر الذهب اليوم الخميس

بدء الدراسة

مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

عموتة

فكر في الفريق.. ماذا دار في مشادة عموتة وعلي محمود أمام بدلاء الأهلي؟

أحمد فتوح

سأنتظر تقدير الزمالك.. أحمد فتوح يكشف موقفه حال تلقي عرض من الأهلي

الدولار

عقب ارتفاعه.. أسعار صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

ترشيحاتنا

الفنانة نينا مغربي

نينا مغربي تحصد أفضل ممثلة عن «رأس الأفعى» في مهرجان الفضائيات العربي

النجم بهاء سلطان

بعد تعافيه من الحادث.. بهاء سلطان يتجه إلى تونس استعدادا لحفله في قرطاج

راندا البحيري

راندا البحيري توجه الشكر للتمريض بعد وعكتها الصحية

بالصور

بعد تصدرها التريند.. معلومات لا يعرفها الكثيرون عن دان آدم زوجة حسام حسن

دان ادم
دان ادم
دان ادم

بعد اعترافاته الأخيرة.. صور أحمد فهمي وأميرة فراج تثير الجدل بالسوشيال ميديا

احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج

دان آدم تفجر مفاجأة: طلبت النهاية بالود.. وسأضطر للجوء إلى المحاكم

دان ادم
دان ادم
دان ادم

في دقائق تحولت حياتها.. تفاصيل إصابة فيفي عبده بمنزلها وآخر تطورات حالتها الصحية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد