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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يهنئ صفا سليمان بحصد برونزية بطولة جراند سلام للجودو ببودابست

صفا سليمان
صفا سليمان
عبدالله هشام

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، البطلة صفا سليمان، أبنة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ولاعبة منتخب مصر للجودو، بعد تتويجها بالميدالية البرونزية في منافسات وزن +78 كجم ببطولة جراند سلام للجودو بودابست المجر 2026 ، كما تقدم وزير الرياضة بالتهنئة الي الاتحاد المصري للجودو برئاسة الكابتن محمد مطيع والجهاز الفني والطبي والإداري للمنتخب.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تهنئته للبطلة صفا سليمان، مؤكداً أن تحقيقها ميدالية في واحدة من أقوى البطولات العالمية في الجودو خطوة مهمة في مسيرتها، ويؤكد أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي التابع لوزارة الشباب والرياضة ،  يواصل تقديم المواهب القادرة على الوصول إلى منصات التتويج العالمية.

وقال وزير الشباب والرياضة: مبروك لـ صفا وللاتحاد المصري للجودو ، مشيرًا إلي أن هذه الميدالية ثمرة موهبة وإصرار وعمل مستمر، وما حققته يؤكد أن لدينا بطلات قادرات على المنافسة على أعلى مستوى، وسنواصل دعمها لتواصل طريقها نحو مزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر على منصات التتويج العالمية.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة منتخب مصر وزير الرياضة اتحاد الجودو

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