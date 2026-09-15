فى ذكرى ميلاده.. رجيل مأساوي للطبيب الفنان مخلص البحيري

تحل اليوم 15 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل مخلص البحيرى، الذى ولد في مثل هذا اليوم عام 1943، ورحل عن عالمنا في 29 أغسطس عام 2001، واستطاع أن يترك علامة مميزة في وجدان المشاهدين من خلال أعماله التى شارك فيها بأدواره الثانوية.

حياة مخلص البحيري

ولد الفنان مخلص البحيري، في البدرشين، وتخرج من كلية الطب البيطري وعمل في وزارة الزراعة ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1973 واتجه للعمل بالمسرح والتليفزيون، وعمل في البيت الفني للمسرح.

وقدم مخلص البحيري، لفرقة البدرشين المسرحية عرضين مسرحيين في بداياته الفنية، وله رصيد متميز في الدراما التليفزيونية فقد شارك في مسلسلات منها "لن أعيش في جلباب أبي" "وما زال النيل يجري" كما شارك في الفيلم التليفزيوني "حكايات الغريب".

عمل مخلص البحيري بالطب

تخرج الفنان مخلص البحيري في كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة وعمل لسنوات طويلة في وزارة الزراعة كطبيب بيطري إلا أن عشقه للفن جعله يتجه إليه بعد أن قرر الدراسة في معهد الفنون المسرحية وتخرج منه بالفعل عام 1973.

المشوار الفني لـ مخلص البحيري

ومن الأفلام السينمائية التي شارك فيها الفنان مخلص البحيري «أيام الغضب وناصر 56 وأيام السادات وسيداتى آنساتي وأرض الخوف»، ومن المسرحيات التي شارك فيها «أهلا يا بكوات والساحرة وغراميات عطوة أبومطوة ومن أعماله الأخري رياح الشرق والكراسى الموسيقية و الوهم والسلاح ودعوة للحب والعيش والملح وعمر بن عبدالعزيز ورد قلبى والفجالة ويا رجال العالم اتحدوا والجازية ودرب عسكر والرجال لهم رؤوس ويا مسافر وحدك ومحاكمة السيد ميم».

أعمال مخلص البحيري في الدراما

واشتهر مخلص البحيري، خلال مسيرته الفنية بأدواره في عدد من الاعمال الدرامية منها: (أوبرا عايدة، الفجالة، العيش والملح، الوهم والسلاح، رد قلبي، دعوة للحب، عمر بن عبد العزيز، ومازال النيل يجري، يا رجال العالم اتحدو)، كما برع في اداء عدة مشاهد سينمائية منها أدواره في فيلم «ناصر 56» و«أيام السادات»، وغيرها.

كما تألق مخلص البحيري، علي خشبة المسرح حيث وقف أمام عمالقة المسرح في عدد من المسرحيات منها: (أهلًا يا بكوات، غراميات عطوة ابو مطوة، والساحرة).

رحيل مخلص البحيري المأساوي

لقى مصرعه هو وزوجته كريمة لبيب، 49 عاما، ونجلهما مروان، 20 عامًا، في 29 أغسطس 2001، في حادث تصادم تعرضت له سيارتهم التي كان يقودها «البحيري» بنفسه مصطحبا أفراد أسرته إلى الاسكندرية.