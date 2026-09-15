فيلم «Dreams for a Better Past» أفضل فيلم و«صف تاني» أفضل فيلم مصري بمهرجان ميدفست

اختتم مهرجان «ميدفست مصر» فعاليات دورته الثامنة، التي أقيمت تحت شعار «بره المشهد»، بإعلان جوائز مسابقاته المختلفة، والتي شملت المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، ومسابقة تحدي الـ72 ساعة، منح «من النص إلى الشاشة» وهى وجزء من منح دعم الصناعة وتطوير الأفلام القصيرة في ميدفست مصر، إلى جانب مسابقة التصوير الفوتوغرافي «بره المشهد» ومنحة دراسة بكالوريوس من إسلسكا.

وشهدت الدورة مشاركة مجموعة متنوعة من الأفلام وصناع السينما من مصر وعدد من الدول، هي(إسبانيا، هولندا، السويد، النرويج، فلسطين، لبنان)، مع استمرار المهرجان في تقديم مساحات لدعم المواهب الشابة وربط الإبداع السينمائي بقضايا الإنسان والصحة والمجتمع.

مينا النجار يستعرض حصاد «ميدفست مصر» ويكشف عن مشروعات جديدة خلال حفل الختام

وفي كلمته خلال حفل ختام الدورة الثامنة من «ميدفست مصر»، استعاد الدكتور مينا النجار، رئيس المهرجان، بدايات استضافة المهرجان داخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مشيرًا إلى أن أول عرض له داخل الجامعة سبق جائحة كورونا بثلاثة أيام، وشهد حضور أربعة أشخاص فقط، بينما تجاوز عدد الحضور خلال عروض الدورة الحالية 8 آلاف شخص على مدار الأيام الخمسة للمهرجان، موجّهًا الشكر إلى الجامعة الأمريكية وفريق العمل بها على دعمهم المستمر للمهرجان واستضافته للعام الرابع، وما يقدمونه من تعاون في مختلف تفاصيل التجربة.

وأشار النجار إلى أن شعار الدورة الثامنة «بره المشهد» دفع المهرجان إلى توسيع مفهوم التجربة، موضحًا أن «ميدفست مصر» تعاون هذا العام مع اليونيسف والاتحاد الأوروبي لتنفيذ برامج تستهدف الأطفال، من بينها تعليمهم أساسيات صناعة السينما وإنتاج أفلام قصيرة، إلى جانب العمل معهم على فيلم للرسوم المتحركة، موضحًا أن المشاركين، الذين يصل أكبرهم إلى 14 عامًا، تعلموا خلال خمسة أيام الكتابة والتصوير وصناعة الأفلام، وأن هذا التعاون سيستمر على مراحل مختلفة على مدار العام.

كما أعلن عن تجربة «Beyond the Scene Experience» التي نفذها المهرجان بالتعاون مع فوجي فيلم، بمشاركة 15 شابًا وفتاة خاضوا تجربة متكاملة في مختلف مراحل صناعة الفيلم، بداية من ما قبل الإنتاج مرورًا بالتصوير وحتى مرحلة ما بعد الإنتاج، مشيرًا إلى أن الجامعة الأمريكية أتاحت مواقع مختلفة داخلها لتجربة التصوير، إلى جانب إتاحة فرصة للتعرف عمليًا على كاميرا فوجي فيلم الجديدة.

وتحدث رئيس المهرجان عن مبادرة «سينما على الماشي»، التي يسعى من خلالها «ميدفست مصر» إلى إخراج السينما من قاعات العرض التقليدية وتحويل الجدران إلى مساحات لعرض الأفلام، موجّهًا الشكر إلى شركة الإسماعيلية للإنتاج وG Productions وReel Crew وغادة دويك، لدعمهم تنفيذ التجربة.

وبعدها، أُعلن عن الفائزين في مسابقات المهرجان المختلفة.

جوائز مهرجان ميدفست

وجاءت الجوائز على النحو التالي:

منحة ESLSCA لدراسة السينما

وفي إطار الشراكة بين «ميدفست مصر» وESLSCA، حصل آدم علاء الدين على منحة درجة البكالوريوس في الدراسات السينمائية، والتي جاءت عقب مسابقة أفلام استمرت خمسة أيام ونظمها المهرجان.

جوائز مسابقة التصوير الفوتوغرافي «بره المشهد»

وفي مسابقة التصوير الفوتوغرافي «بره المشهد» في نسختها الثامنة، حصل بسام شويكي على المركز الأول وجائزة أفضل صورة المقدمة من «فوجي فيلم»، بينما حصلت سمية الحصاوي على المركز الثاني، وفاطمة فهمي على المركز الثالث.

منح «من النص إلى الشاشة».. دعم المشروعات السينمائية

وشهد برنامج «من النص إلى الشاشة»، وهو أحد برامج دعم الصناعة في الدورة الثامنة، إعلان عدد من المنح التي تستهدف تطوير وإنتاج مشروعات الأفلام.

وحصل مشروع «دم البجعة» للمخرج أحمد فايز والمنتجة روان عبود على منحة التطوير المقدمة من AA Films.

وفاز مشروع «الصيدة» للمخرج أحمد تمام والمنتج محمود عاصي بمنحة التطوير المقدمة من Inside Out.

وذهب كل من منحة الاستشارات الطبية للسيناريو المقدمة من «ميدفست مصر»، ومنحة الاستشارات النفسية في الدراما وبناء الشخصية المقدمة من مركز للاستشارات النفسية (د. نبيل القط)، إلى مشروع «الغائب» للمخرج محمد آدم والمنتجة مروة نصر.

وحصل مشروع «هدية» للمخرج بيشوي قلدس والمنتجة سهى بلال على منحة الإنتاج العينية المقدمة من Kit & Crew.

وفاز مشروع «قفاشة الملك» للمخرجة هند سهيل والمنتجة نورهان ياسر بمنحة البحث والتطوير والإنتاج النقدي المقدمة من كادر، كما حصل المشروع نفسه على منحة ما بعد الإنتاج المقدمة من Cult.

وحصل مشروع «الرقم الذي اتصلت به» للمخرجة أمينة عبد الحليم والمنتج ماحس عدلي على منحة الإنتاج النقدية المقدمة من كريم قاسم، إلى جانب منحة تصميم الصوت المقدمة من PI Arts.

وحصل مشروع «مواجهة الشمس» للمخرجة غزل عبد الله والمنتجة مريم زكي على منحة ما بعد الإنتاج المقدمة من Bee Media.

أما منحة التأليف الموسيقى للأفلام المقدمة من Sawy Music Dose، فذهبت إلى مشروع «بنات الشمس» للمخرجة سارة أمير سالم والمنتجة زينة بلاسِي.

واختتمت منح برنامج «من النص إلى الشاشة» بمنحة باقة التوزيع الخاصة بالمهرجانات وتجهيز نسخة عرض الفيلم والمقدمة من I Am a Film، والتي ذهبت إلى مشروع «توت الأرض» للمخرج يوسف منيسي والمنتجة فاطمة الزهراء.

جوائز مسابقة تحدي الـ72 ساعة

وفي مسابقة تحدي الـ72 ساعة، التي تختبر قدرة صناع الأفلام على إنجاز عمل خلال فترة زمنية محدودة، والمقدمة من (Blue Ocean)، ذهبت الجائزة الكبرى وقيمتها 40 ألف جنيه إلى فيلم «Whose Thing Is It» («مين صاحب البتاعة») للمخرج أبانوب رضا.

وحصل فيلم «There Is a Killer Within Us All» («كلنا مشروع قاتل») للمخرجة نهى نبيل على المركز الثاني وجائزة تقديرية، بينما نال فيلم «Good Morning» («صباح النور») للمخرج محمد محمود سليمان المركز الثالث وجائزة تقديرية.

وشملت جوائز طاقم العمل:

* أفضل مونتاج: حلمي أرمان عن فيلم «من أترُه».

* أفضل تصوير سينمائي: ياسين جعايصة عن فيلم «ما وراء النجوم».

* أفضل ممثل/ممثلة: نهى نبيل عن فيلم «كلنا مشروع قاتل».

* افضل استخدام إبداعي لعنصر مطلوب (لشخصية/ اكسسوار/ جملة حوارية): محمد محمود سليمان عن فيلم «صباح النور».

جوائز المسابقة الرسمية

حصل فيلم «Dreams for a Better Past» للمخرج ألبرت كون على جائزة أفضل فيلم، والتي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه مصري، إلى جانب الدرع التكريمي.

وفاز فيلم «Cairo, Standstill» («صف تاني») للمخرج عمرو عابد بجائزة أفضل فيلم مصري، فيما حصل المخرج أبانوب نبيل عن فيلم «The Unnamed» («اللي ميتسماش») على جائزة أفضل صانع أفلام مصري واعد، وهي رحلة إلى مهرجان كليرمون فيران للأفلام القصيرة في فرنسا وهى تقدم بالتعاون مع السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي.

ومنحت لجنة تحكيم المسابقة جائزتين تقديريتين؛ الأولى للمخرج ماركوس تانجري عن فيلم «Ivar»، والثانية للمخرج ورد كيّال عن فيلم «Fin».

أما جائزة الجمهور، فذهبت إلى المخرجة منى داود عن فيلم «Alone» («وحدي») بطولة الفنانة كريمة منصور والفنانة لطيفة فهمي، ومن إنتاج مي عبد العظيم ومنى زكي.

وحصل فيلم «Cargo» («شحن») للمخرج كريم رحباني، ومديرة التصوير راشيل نجع، على جائزة ماجد هلال وكيرلس صلاح «بره المشهد» لأفضل تصوير سينمائي.

وتعكس جوائز الدورة الثامنة تنوع برامج «ميدفست مصر» بين دعم الأفلام المكتملة، واكتشاف المواهب الجديدة، وتطوير المشروعات في مراحل الكتابة والإنتاج وما بعد الإنتاج، إلى جانب إتاحة مساحات للتجارب السينمائية والفوتوغرافية، بما يتسق مع توجه الدورة الثامنة وشعارها «بره المشهد»، الذي ينظر إلى التفاصيل والعناصر والأشخاص الذين يوجدون خلف الصورة الظاهرة ويصنعون معناها.