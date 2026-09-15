الأنبا أبراهام يدشن أواني وأيقونات ويرسم شمامسة جدد بكنيسة قبطية في المكسيك

صلى نيافة الأنبا أبراهام، الأسقف العام بإيبارشية لوس أنجلوس، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس الرسول بمدينة «تلاياكابان» (Tlayacapan) في المكسيك، بمشاركة الراهب القمص زكريا البراموسي، كاهن الكنيسة، والأب القس أبرام أيوب، كاهن كنيسة الأنبا توماس السائح بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

صلاة القداس الإلهي

وخلال صلوات القداس الإلهي، دشن نيافته عددًا من أواني خدمة المذبح، إلى جانب مجموعة من الأيقونات المقدسة.

وعقب صلاة الصلح، صلى نيافته صلوات رسامة ١٤ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس «مرتل»، و٥ آخرين في رتبة أغنسطس «قارئ».

كما حرص نيافته خلال الزيارة على قضاء وقت روحي مع شعب الكنيسة، والاستماع إلى أبنائها ومشاركتهم الاجتماعات الروحية، في إطار متابعته لخدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأبنائها في المكسيك.