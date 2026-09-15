قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح في أحدث ظهور من تركيا
مصر والسعودية.. سر الأمن والأمان في مشروعات الطاقة بالمنطقة
في حملة لسلامة الغذاء.. ضبط 3 أطنان مخللات بها حشرات وديدان حية بالمحلة
وزير النقل: تحسين مستوى الخدمة في السكة الحديد ومترو الأنفاق والمونوريل
الإسكان تواصل تنفيذ خطة زيادة التشجير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بالمدن الجديدة
طلب منها فلوس لتعاطي المخدرات.. ضبط المتهم بضرب والدته وشقيقته بالقليوبية
مد إدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية 5 سنوات | تفاصيل
بالأسماء.. إدارج 12 شخصا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
تعطل خدمات القطارات في هولندا واشتباه في عمل تخريبي متعمد
تستفيد منه 4 ملايين أسرة.. كيفية صرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة
مدبولي: الدولة تهتم بتعظيم القيمة المضافة لمشروعات التنمية الشاملة بالعلمين الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر : القوة أمانة شاملة تستلزم بناء الجسد والفكر وعمارة المجتمع

ملتقى المرأة الأسبوعي بالجامع الأزهر
ملتقى المرأة الأسبوعي بالجامع الأزهر
إيمان طلعت

شهد الجامع الأزهر الشريف انعقاد الملتقى الفقهي الأسبوعي للمرأة، الذي جاء تحت عنوان «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله»، بمشاركة نخبة من أستاذات وعالمات جامعة الأزهر، وبحضور جمع غفير من السيدات والباحثات والمهتمات بالشأن الفكري والدعوي.

مفهوم القوة الشاملة 

وأكدت المشاركات خلال الملتقى أن الشريعة الإسلامية جاءت لتكرّس مفهوم القوة الشاملة، التي تجمع بين صحة الأبدان، وسلامة العقول، وقوة الإيمان، والفاعلية الاجتماعية، مشددات على أن القوة في الإسلام أمانة ومسؤولية تهدف إلى نفع الفرد وبناء المجتمع.

استهلت الدكتورة خضرة سالم، وكيل كلية التربية بنات بالقاهرة وعضو مجلس الشيوخ السابق، كلمتها بالتأكيد على ضرورة عدم اختزال مفهوم القوة في الجانب الجسدي فحسب، مشيرةً إلى أن الحديث النبوي الشريف يؤسس لمنظومة متكاملة من أشكال القوة، سواء كانت القوة الإيمانية والروحية، المتمثلة في ثبات المبادئ، والصبر عند الشدائد، ومغالبة الهوى، أو القوة العقلية والعلمية، القائمة على التفكير النقدي، والتسلح بالمعرفة، والقدرة على الابتكار وحل المشكلات، أو القوة النفسية، التي تعكس الثقة بالنفس، والتحلي بالمرونة النفسية، وإدارة المشاعر والضغوط، إلى جانب القوة البدنية والصحية، باعتبار أن الجسد وعاء للعمل والتكليف والإنجاز، والقوة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال الكسب الحلال، والعطاء، والفاعلية في المجتمع.

وأوضحت د. خضرة سالم أن قوله صلى الله عليه وسلم: «وفي كلٍّ خير» يقرر مبدأ العدل والتوازن ومراعاة الفروق الفردية، بحيث لا يُهمَّش الضعيف، بل يُستثمر ما لديه من مواطن الخير، مع دعمه لتقوية جوانب ضعفه.

ودعت إلى تحويل التوجيه النبوي: «احرص على ما ينفعك» إلى منهج عمل تربوي، يعين الأفراد على اكتشاف شغفهم، والسعي الجاد، والأخذ بالأسباب، مع استشعار قيمة قوله - صلى الله عليه وسلم: «واستعن بالله ولا تعجز» في طرد السلبية ومكافحة الاتكالية، وإدارة المشاعر بوعي بعد ظهور النتائج، من خلال الرضا بالقضاء والقدر، والتركيز على التخطيط للمستقبل، بعيدًا عن الندم غير المنتج.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سمحاء عبد المنعم أبو العطا، رئيس قسم الفقه بكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، أن قوة البدن وصيانة الصحة من المقومات الأساسية التي تعين المسلم على أداء العبادات والقيام بالواجبات الاجتماعية، مستشهدةً بقوله صلى الله عليه وسلم: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «ولنفسك عليك حق».

وبيّنت د. سمحاء أن الإنسان، وإن خُلق ضعيفًا، فإنه مأمور بالأخذ بأسباب القوة، مع دوام الافتقار إلى الله تعالى، لافتةً إلى أن مجالات تجلّي القوة الفقهية والإيمانية تظهر في الثبات أمام الشبهات والشهوات، كما في قصة يوسف عليه السلام، وفي ضبط النفس واللسان عند الغضب والانفعال، كما تتجلى في شجاعة الاعتراف بالخطأ والرجوع إلى الحق.

واستشهدت بموقف الإمام مالك رحمه الله حين قال: «لا أدري»، وبصنيع الحسن بن زياد اللؤلؤي حين استأجر مناديًا ليصحح فتوى أخطأ فيها أمام الناس، مؤكدةً أن الاعتراف بالخطأ دليل على قوة العلم والتجرد للحق، لا على الضعف أو العجز.

وأضافت أن العلم والمال والمكانة والخبرة صور متعددة للقوة، لا يكتمل أثرها إلا حين تُستثمر في قضاء حوائج الناس ونصرة الحق، مع عدم الاتكال على الغير؛ اقتداءً بموقف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين قال: «دلوني على السوق».

وأكدت د. سمحاء أن الإسلام، حين يستنهض الهمم للوصول إلى القوة، فإنه لا ينتقص من الضعيف؛ فالضعف البدني لا يلزم منه ضعف الإيمان، بل تجب رعاية الضعفاء وإكرامهم، كما جاء في الحديث: «هل تُنصرون وتُرزقون إلا بضعفائكم».

وفي مداخلة عمتها الشواهد البيانية والتفسيرية، تناولت الدكتورة حياة حسين العيسوي، الباحثة بالجامع الأزهر، صور القوة البدنية والنفسية للمرأة، كما استعرضها القرآن الكريم في محطات فارقة، مستعرضةً عددًا من النماذج الدالة على قدرة المرأة على التحمل، ومواجهة المشاق، والاضطلاع بالمسؤوليات.

واستشهدت بقوله تعالى: ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا﴾  موضحةً أن الآية تشير إلى الأخذ بالأسباب وبذل الجهد البدني، والاستفادة من الرطب غذاءً، بما يبرز أهمية العناية بالمرأة في مراحل الحمل والولادة والنفاس، كما تناولت قصة ابنتي شعيب عليه السلام، اللتين كانتا تسقيان الغنم، في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ﴾، مشيرةً إلى ما تعكسه القصة من قدرة المرأة على مباشرة بعض المهام الحياتية وتحمل مشاقها عند الحاجة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والأسرية المحيطة بها.

ملتقى المرأة الأسبوعي بالجامع الأزهر الجامع الأزهر المؤمن القوي خير وأحب إلى الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

موقع الحادث

أنا ممكن أشتريك بالعربية.. تفاصيل واقعة اصطدام شخص بسيارة أسرة على الدائري

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

هاني

ناقد رياضي: الأهلي قد يوجه الشكر لـ محمد هاني.. وهذه أول صفقات الفريق في يناير

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

صورة أرشيفية

الدفاع المدني السعودي يطلق إنذارات للتحذير من خطر في جدة وأبها وجازان والعلا

الزمالك

أحمد الخضري: ما حدث مع بيزيرا من مجلس الزمالك تمثيلية وحشة

صورة أرشيفية

قبل انتخابات نوفمبر.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض السماح بتطبيق قيود ترامب على التصويت بالبريد

ترشيحاتنا

الكورتيزول

هرمون التوتر والكرش .. نظام غذائي للتخلص من الكورتيزول

علاج ضعف الخصوبة

لن يخطر ببالك.. نوع من الأعشاب يعالج الضعف ويزيد هرمون الذكورة ويمنع السرطان

طاجن التورلي باللحمة المفرومة

طريقة عمل طاجن البطاطس باللحمة المفرومة

بالصور

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد
بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد
بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

5 أسرار في طريقة عمل "البروستد" بمكعبات الثلج

5 أسرار في طريقة عمل "البروستد"
5 أسرار في طريقة عمل "البروستد"
5 أسرار في طريقة عمل "البروستد"

البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود

البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود
البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود
البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود

مفيدة للخصوبة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد