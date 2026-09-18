بعد جولات تفتيشية لمحافظة بورسعيد.. اجتماع حاسم لرئيس حي غرب بأصحاب الكافيتريات الشاطئية

عقدت لمياء الجيار، رئيس حي غرب بورسعيد، اجتماعاً موسعاً مع عدد من أصحاب الكافتيريات الشاطئية الواقعة بنطاق الحي، وذلك لمناقشة الملاحظات والمخالفات التي رصدتها اللجان التفتيشية للمحافظة خلال جولاتها الميدانية الأخيرة على الشريط الساحلي.

وخلال اللقاء، شددت رئيس الحي على الضرورة القصوى للالتزام الكامل باشتراطات السلامة والصحة المهنية، واستخراج الشهادات الصحية لجميع العاملين، مع التأكيد على استيفاء معايير الحماية المدنية والتصدي الفوري لوصلات الكهرباء العشوائية لما تشكله من خطورة بالغة قد تتسبب في حوادث وكوارث جسيمة.

رئيس حى غرب تبحث الانضباط واشتراطات السلامة و التصدى للمخالفات

كما تطرقت «الجيار» إلى ملف الإشغالات والتعديات غير القانونية داخل وخارج الكافتيريات، مؤكدة أنها تؤثر سلباً على المظهر الجمالي والحضاري للساحل، ودعت أصحاب المنشآت إلى المساهمة الفعالة في زيادة المساحات الخضراء من خلال زراعة الأشجار أمام كافتيرياتهم على الطريق العمومي لحي غرب.

من جانبهم، أبدى أصحاب الكافتيريات تفهماً كاملاً لملاحظات اللجنة ورؤية قيادة الحي، معلنين التزامهم التام بتلافي كافة المخالفات وتطبيق التوجيهات بما يحافظ على سلامة ورواد الشاطئ ويظهر المنطقة بالشكل اللائق.