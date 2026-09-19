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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إعادة الانضباط لشوارع بورسعيد. حملات مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات وتراكمات الرتش والرمال

محافظ بورسعيد يشدد علي استمرار الحملات الميدانية وإزالة المخالفات ومنع عودة الإشغالات
محافظ بورسعيد يشدد علي استمرار الحملات الميدانية وإزالة المخالفات ومنع عودة الإشغالات
محمد الغزاوى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد ضرورة التعامل الفوري مع كافة المخالفات والإشغالات التي يتم رصدها، وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان عدم عودة الإشغالات والتعديات مرة أخرى

محافظ بورسعيد يشدد علي استمرار الحملات الميدانية وإزالة المخالفات ومنع عودة الإشغالات

وفي إطار ذلك واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي حملاتها المكثفة، حيث تم التعامل مع عدد من الإشغالات والمخالفات التي تم ضبطها خلال الحملات الأخيرة، وإعدام المضبوطات الخشبية التي تم التحفظ عليها داخل جراج الحي، ومن بينها البنوك الخشبية والطاولات والاستندات والمستلزمات المخالفة لمنع إعادة استخدامها أو عودتها إلى الشارع مرة أخرى.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الميدانية بمختلف أحياء المحافظة، لرفع الإشغالات والتعديات من الشوارع والطرق والأرصفة، إلى جانب إزالة تراكمات الرتش والرمال والمخلفات بما يسهم في إعادة الانضباط وتحسين المظهر العام.

كما شهدت مناطق متفرقة بالحي حملات موسعة لرفع تراكمات الرتش والرمال والمخلفات، حيث تم تنفيذ أعمال رفع وإزالة التراكمات بشارع الرحاب الجديد وشارع المشير طنطاوي، بالتنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ، والدفع باللوادر وسيارات النقل والمعدات اللازمة لسرعة إنجاز الأعمال.

وتستهدف الحملات رفع كفاءة الشوارع والتعامل الفوري مع أي تجمعات للرتش أو الرمال، إلى جانب إزالة كافة الإشغالات الواقعة خارج خط التنظيم، بما يضمن الحفاظ على السيولة المرورية وحق المواطنين في استخدام الطرق والأرصفة بصورة آمنة ومنظمة.

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