محافظ بورسعيد يلتقي مدير المديرية المالية لمتابعة مستجدات العمل

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، الأستاذ محمد سليمان، مدير المديرية المالية ببورسعيد، وذلك لمتابعة عدد من مستجدات العمل بالمديرية، ومناقشة سير العمل بالمنظومة المالية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور إيمان العزوني، مدير الإدارة المالية بالمحافظة، و عفاف هيكل، مدير عام الوحدات الحسابية، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات ومستجدات العمل، في إطار المتابعة المستمرة لأداء الإدارات والجهات المعنية

أبو ليمون يستعرض سير العمل بالإدارات المالية ويؤكد أهمية سرعة ودقة إنجاز الملفات

وأكد محافظ بورسعيد أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والمديرية المالية، وسرعة إنجاز الملفات المالية، بما يسهم في انتظام العمل ورفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط في منظومة العمل المالي بالمحافظة

وشدد المحافظ على مواصلة المتابعة والتنسيق بشأن مختلف الموضوعات المالية والإدارية، بما يدعم حسن سير العمل ويضمن سرعة التعامل مع المستجدات وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة