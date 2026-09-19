محافظ البحيرة تتفتح مدرسة برشيد بتكلفة 20 مليون جنيه

أكدت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، أن المحافظة تضع تطوير قطاع التعليم وتحسين جودة المنشآت التعليمية ضمن أولويات العمل مع استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات على أرض الواقع والتأكد من جاهزيتها وتحقيق الاستفادة المثلى من الاستثمارات المنفذة بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم / السبت / مدرسة عمر بن الخطاب بمدينة رشيد بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة اليوم الذي يخلد ذكرى صمود أهالي رشيد في مواجهة الحملة الإنجليزية عام 1807 بما تحمله المناسبة من دلالات وطنية وتاريخية راسخة تتجدد معها جهود الدولة في دعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها قطاع التعليم.

وتفقدت محافظ البحيرة مختلف مكونات المدرسة ومستوى جاهزيتها، حيث تتكون المدرسة من 5 طوابق، وتضم 11 فصلًا دراسيًا وفصلين لرياض الأطفال، بطاقة استيعابية تصل إلى 720 طالبًا وطالبة بما يدعم استيعاب الطلاب وتوفير أماكن تعليمية ملائمة لأبناء مدينة رشيد.

وتبلغ مساحة المدرسة نحو 2200 متر مربع، فيما تجاوزت التكلفة الإجمالية للمشروع 20 مليون جنيه بما يعكس حجم الاستثمارات الموجهة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتوفير منشآت تعليمية تستجيب للاحتياجات الفعلية للطلاب وتدعم جودة العملية التعليمية.

والتقت محافظ البحيرة بعدد من طلاب المدرسة، وهنأتهم بمناسبة العيد القومي لمحافظة البحيرة، مؤكدة أهمية تعريف الطلاب بتاريخ محافظتهم وما قدمه أبناء رشيد من نموذج مشرف في الصمود والدفاع عن أرض الوطن وترسيخ قيم الانتماء والوعي بتاريخ الوطن لدى الأجيال الجديدة باعتبارهم امتدادًا لهذا التاريخ وصناع مستقبله.