6 أشهر.. التموين: المخزون الإستراتيجي للسلع الأساسية في مصر آمن ومطمئن

أكد أحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في مصر آمن ومطمئن للغاية، ويسجل معدلات آمنة تتراوح في المتوسط 6 أشهر لغالبية السلع الحيوية، وذلك في إطار جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنين واستقرار الأسواق في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح مساعد الوزير، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، أن رصيد القمح يغطي الاستهلاك المحلي لعدة أشهر قادمة، بالتوازي مع توافر احتياطي استراتيجي ممتد من الزيت والسكر والأرز.

وأضاف أن هناك تعاقدات مستمرة ورصيداً كافياً ومستقراً من اللحوم الطازجة والمجمدة، فضلاً عن الضخ اليومي المنتظم للدواجن المجمدة بكافة المنافذ والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.