ضربات رقابية جديدة في الغربية.. تموين المحافظة يضبط آلاف السلع المخالفة ويُحكم الرقابة على الأسواق

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها الرقابية المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية، وضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين، والتأكد من سلامة السلع المتداولة. وأسفرت الحملات عن ضبط 3885 عبوة غذائية منتهية الصلاحية، و500 كجم دقيق فاخر مجهول المصدر، و66 كجم سمنة نباتية بدون فواتير، و1500 كيس شيبسي مجهول المصدر، و90 كجم جبن أبيض بدون بيانات، و360 قطعة مستلزمات طبية يتم تداولها بالمخالفة للقانون، إلى جانب تحرير أكثر من 34 محضرًا تموينيًا متنوعًا.

توجيهات محافظ الغربية

في إطار توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، ومتابعة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

تحرك تنفيذي

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بتداول سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للاشتراطات، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي بكافة المراكز والمدن، والتعامل بكل حسم مع المخالفين.

وأضاف أن الدولة تولي ملف الرقابة على الأسواق أهمية كبيرة لضمان وصول سلع آمنة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يثبت مخالفته.

ردع مخالفين

وشهدت إدارة تموين قطور تحقيق أكبر الضبطيات، حيث تمكنت من ضبط 3715 عبوة مواد غذائية متنوعة للأطفال من السناكس والمقرمشات والشيبسي منتهية الصلاحية وفقًا لتواريخ الإنتاج والصلاحية المدونة عليها، قبل طرحها بالأسواق، كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وآخر لعدم مزاولة النشاط لأحد مستودعات البوتاجاز بسبب غلقه خلال مواعيد العمل الرسمية. وفي مركز سمنود، أسفرت الحملات عن ضبط نصف طن دقيق فاخر استخراج 72% داخل أحد المخابز السياحية بدون فواتير أو مستندات تثبت مصدره، بالإضافة إلى ضبط 66 كجم سمنة نباتية مجهولة المصدر، و1500 كيس شيبسي بدون مستندات قانونية، وتحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر إثبات حالة لأحد التجار التموينيين لعدم إعلان أسعار المقررات التموينية.

ردع مخالفين

وفي بندر المحلة الكبرى، تمكنت الحملات من تحرير 27 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت ضبط 6 صفائح جبن أبيض بإجمالي 90 كجم بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها مع الاشتباه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وضبط 160 عبوة بسكويت و10 عبوات أخرى منتهية الصلاحية والتحفظ عليها، إلى جانب تحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص لحيازة وبيع 360 قطعة لاصق جروح داخل محل مستلزمات طبية بالمخالفة للقانون، فضلًا عن تحرير 24 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار. وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة، فيما أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية استمرار الحملات الرقابية اليومية وعدم التهاون مع أي مخالفة حفاظًا على صحة المواطنين واستقرار الأسواق.