استقرار أسعار الفراخ اليوم.. البيضاء تبدأ من 61 جنيهًا بالمزارع وتصل إلى 71 للمستهلك

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، اليوم الأحد 5 يوليو 2026، حالة من الاستقرار، حيث حافظت الفراخ البيضاء على مستوياتها داخل المزارع، مع استمرار الفارق السعري بين سعر المزرعة وسعر البيع للمستهلك في الأسواق.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزارع عند 61 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع للمستهلك في الأسواق ومحال التجزئة نحو 71 جنيهًا للكيلو.

حافظت الفراخ الأمهات على استقرارها، ليسجل سعر الكيلو داخل المزارع 50 جنيهًا، فيما بلغ سعرها للمستهلك داخل المحال التجارية نحو 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو داخل المزارع 80 جنيهًا، بينما وصل متوسط سعر البيع للمستهلك إلى نحو 90 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي

استقر سعر كيلو الفراخ البلدي داخل المزارع عند 74 جنيهًا، فيما سجل للمستهلك داخل الأسواق نحو 84 جنيهًا للكيلو.

وتواصل أسعار الدواجن استقرارها في الأسواق، مع اختلاف طفيف في أسعار البيع للمستهلك وفقًا لكل منطقة وتكاليف النقل والتوزيع.