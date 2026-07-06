والد هالاند عن إمكانية انتقال نجله إلى ريال مدريد: كرة القدم لا تعرف المستحيل

أثار ألفي هالاند، والد النجم النرويجي إيرلينج هالاند، الجدل بشأن مستقبل نجله وإمكانية انتقاله يومًا ما إلى صفوف ريال مدريد، وذلك بعد تصريحات سابقة أدلى بها إنريكي ريكلمي، المرشح السابق لرئاسة النادي الإسباني، والذي أكد خلال حملته الانتخابية أن التعاقد مع هالاند سيكون أبرز صفقاته في حال فوزه برئاسة النادي.

هالاند سعيد مع مانشستر سيتي

وأكد والد هداف منتخب النرويج أن نجله يعيش حالة من الاستقرار مع ناديه الحالي مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أنه يرتبط بعقد طويل الأمد ولا يفكر في الرحيل خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن الحديث عن انتخابات الأندية الأخرى لا يعنيهم في الوقت الراهن، موضحًا أن تركيز هالاند ينصب بالكامل على مواصلة النجاح مع فريقه.

حلم اللعب لريال مدريد

ورغم تأكيده سعادة نجله في الدوري الإنجليزي، لم يغلق والد هالاند الباب أمام إمكانية ارتداء قميص ريال مدريد مستقبلًا، موضحًا أن أي لاعب في العالم يتمنى تمثيل النادي الملكي لما يمتلكه من تاريخ كبير ومكانة عالمية، وهو أمر طبيعي بالنسبة لأي لاعب يسعى للمنافسة على أعلى المستويات.

الباب مفتوح أمام جميع الاحتمالات

وعند سؤاله عن احتمالية انتقال هالاند إلى الدوري الإسباني في المستقبل، اكتفى والد اللاعب بالقول إن كرة القدم لا تعرف المستحيل، وإن الفرص تظل متاحة دائمًا، خاصة في ظل وجود العديد من الأندية الكبيرة في إسبانيا، مؤكدًا أن المستقبل لا يمكن التنبؤ به، لكن اللاعب حاليًا يشعر بالسعادة مع فريقه في إنجلترا.

تألق لافت مع منتخب النرويج

ويعيش إيرلينج هالاند فترة مميزة على الصعيد الدولي، بعدما قاد منتخب النرويج لتحقيق فوز ثمين على منتخب البرازيل بنتيجة هدفين مقابل هدف في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026، حيث سجل هدفي اللقاء، ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، ويواصل المنافسة بقوة على اللقب، إلى جانب دخوله بقوة في سباق هدافي البطولة بفضل مستواه المميز وتأثيره الكبير مع المنتخب النرويجي