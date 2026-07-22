برلماني: ارتفاع أسعار النفط عالميا ينذر بضغوط جديدة على الأسواق

حذر النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، من التداعيات الاقتصادية المحتملة لاستمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع حدة الصراعات الإقليمية، مؤكدًا أن الزيادة المستمرة في أسعار النفط عالميًا، إلى جانب صعود سعر صرف الدولار، قد تفرض تحديات إضافية على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع تكلفة استيراد المنتجات البترولية

وأوضح محسب أن تخطي سعر خام برنت مستوى 90 دولارًا للبرميل يؤدي إلى ارتفاع تكلفة استيراد المنتجات البترولية، وهو ما ينعكس على تكاليف النقل والإنتاج، وبالتالي قد يدفع أسعار عدد من السلع والخدمات إلى الارتفاع، محذرًا من استغلال بعض التجار لأي تحركات في أسعار الوقود لفرض زيادات غير مبررة على المواطنين.

وأكد عضو مجلس النواب أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركًا حكوميًا سريعًا واستباقيًا للحد من تأثير المتغيرات العالمية على الأسواق المحلية، خاصة في ظل الضغوط المعيشية التي تواجهها الأسر المصرية، مشددًا على أن الحفاظ على استقرار الأسعار يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة.

أسعار النفط

كما دعا إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع، والتصدي بحزم لمحاولات الاحتكار والمغالاة في الأسعار، مع تطبيق العقوبات القانونية على المخالفين، لضمان عدم استغلال الأوضاع العالمية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واختتم محسب على أن الدولة تمتلك الأدوات والسياسات القادرة على الحد من آثار الأزمات الخارجية، إلا أن نجاح هذه الجهود يتطلب تنسيقًا بين الجهات التنفيذية والرقابية، مع إحكام الرقابة على الأسواق، وضبط سلاسل الإمداد، وضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية، بما يساهم في استقرار الأسعار وحماية المواطنين من أي موجات تضخمية جديدة.