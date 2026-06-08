إعادة انتخاب فلورنتينو بيريز رئيساً لريال مدريد حتى عام 2030

أُعيد انتخاب فلورنتينو بيريز، الرئيس الأسطوري لنادي ريال مدريد، مساء الأحد لولاية ثامنة ليستمر على رأس النادي حتى عام 2030، بعدما واجه تحدياً في الانتخابات للمرة الأولى منذ عام 2009 من قبل رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي.

وقال بيريز، البالغ 79 عاماً والذي تلقى تهنئة من منافسه قبل إعلان النتائج الرسمية: "لقد حققنا فوزاً ساحقا في جميع اللوائح الانتخابية، أي في جميع الفئات العمرية، وحققنا ثاني أفضل نتيجة في تاريخ النادي".

ساعات تفصل مورينيو عن العودة إلى ريال مدريد بيريز بعد اكتساح الانتخابات: ريال مدريد ملكا لأعضائه وسنقاتل على كل الألقاب

كان بيريز قد دعا بنفسه إلى هذه الانتخابات المبكرة في مؤتمر صحافي عقب موسم ثانٍ على التوالي لريال مدريد من دون تحقيق أي لقب كبير، على الرغم من إعادة انتخابه بالتزكية للمرة الرابعة في يناير 2025.

وأكد رئيس النادي الملكي الذي يتولى منصبه منذ عام 2009 بعد ولاية أولى بين عامي 2000 و2006، في خطابه أن أول قرار رئيسي في ولايته الثامنة سيكون عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد 13 عاما من ولايته الأولى على رأس الجهاز الفني للنادي.