اقترب من الـ40.. ليل في طريقه لتمديد عقد أوليفييه جيرو لموسم جديد

اقترب نادي ليل الفرنسي من حسم ملف تجديد عقد مهاجمه المخضرم أوليفييه جيرو، في ظل رغبة الطرفين في مواصلة التعاون خلال الموسم المقبل.

تجديد العقد

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن المفاوضات بين إدارة ليل وجيرو شهدت تقدمًا كبيرًا خلال الأيام الأخيرة، وبات الطرفان قريبين من التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد عقد اللاعب لمدة موسم إضافي.

وينتهي عقد جيرو الحالي مع ليل بنهاية شهر يونيو الجاري، ما دفع النادي للتحرك سريعًا من أجل تأمين استمراره ضمن صفوف الفريق، خاصة بعد المستويات التي قدمها خلال الموسم المنقضي.

ومن المنتظر أن يخوض جيرو موسمه الأربعين في حال إتمام التمديد، ليواصل مسيرته الكروية الحافلة داخل الملاعب الأوروبية.

كان المهاجم الفرنسي قد انضم إلى ليل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء تجربته مع نادي لوس أنجلوس الأمريكي.

وخلال الموسم الماضي، شارك جيرو في 44 مباراة بقميص ليل في مختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا وقدم تمريرة حاسمة واحدة، ليساهم في مشوار فريقه محليًا وقاريًا.