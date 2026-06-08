الأهلي يرفع عرضه المالي لكوكا والشحات.. محاولات أخيرة لحسم التجديد

يكثف النادي الأهلي جهوده خلال الفترة الحالية من أجل حسم ملف تجديد عقود عدد من لاعبيه الأساسيين، وفي مقدمتهم أحمد نبيل كوكا وحسين الشحات، اللذان انتهى تعاقدهما مع الفريق بنهاية الموسم المنقضي.

محاولات لتجديد العقود

وكشفت مصادر أن إدارة الأهلي قامت بتحسين عروضها المالية المقدمة للثنائي، في محاولة أخيرة للوصول إلى اتفاق نهائي وضمان استمرارهما داخل القلعة الحمراء خلال السنوات المقبلة.

ووفقًا للمصادر، رفع الأهلي عرضه المقدم لأحمد نبيل كوكا إلى 20 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى 4 ملايين جنيه امتيازات ومكافآت مرتبطة بالأداء والمشاركة.

كما قدم النادي عرضًا جديدًا لحسين الشحات بقيمة 25 مليون جنيه سنويًا، إلى جانب 8 ملايين جنيه امتيازات إضافية، في ظل تمسك الإدارة والجهاز الفني باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.

وتسعى إدارة الأهلي إلى إنهاء ملف التجديدات في أسرع وقت ممكن، للحفاظ على استقرار الفريق وتجهيز القائمة بشكل كامل قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة مع ارتباط الفريق بالعديد من المنافسات المحلية والقارية.