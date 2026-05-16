ترامب: إيران ستواجه وقتا سيئا جدا ومن الأفضل لها إبرام صفقة

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من تداعيات عدم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن طهران “ستواجه أوقاتاً صعبة للغاية” إذا فشلت في توقيع صفقة خلال المرحلة المقبلة.

وفي تصريحات لشبكة BFM الفرنسية، قال ترامب إنه يفضّل أن تبرم إيران اتفاقاً، لكنه أقر في الوقت ذاته بأنه لا يعلم ما إذا كانت طهران ستوافق فعلياً على ذلك. وأضاف: “إذا لم توقّع إيران اتفاقاً، فإنها ستواجه وقتاً سيئاً جداً”.

وتأتي تصريحات ترامب وسط تصاعد التوتر بشأن الملف النووي الإيراني، واستمرار الجدل حول مستقبل المفاوضات بين طهران والقوى الغربية، في ظل تحذيرات متبادلة ومخاوف من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة.