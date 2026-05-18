مصر تؤكد دورها الإنساني تجاه فلسطين وتدعو لتكاتف عربي لمواجهة التحديات الصحية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حرص جمهورية مصر العربية على مواصلة دورها الإنساني والصحي تجاه الأشقاء الفلسطينيين، من خلال استقبال آلاف المصابين والمرضى ومرافقيهم، وتقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية المتخصصة والتدخلات الجراحية دون تمييز.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب في دورته الـ64 المنعقدة بجنيف، حيث توجه بالتحية والتقدير إلى وزراء الصحة العرب، مشددًا على وحدة كلمتهم نحو هدف مشترك يتمثل في الحفاظ على صحة الإنسان العربي، وتعزيز أمنه الصحي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة التحديات وصناعة الأمل.

دعم الشعب الفلسطيني واجب

وأشار الوزير إلى استمرار جهود الإجلاء الطبي وتقديم خدمات التطعيم والرعاية الوقائية للأشقاء الفلسطينيين، انطلاقًا من مسؤولية إنسانية وقومية راسخة، مؤكدًا أن دعم الشعب الفلسطيني واجب لا يتوقف أمام قسوة الظروف.

وأوضح أن القضية الفلسطينية تتصدر أولويات العمل العربي المشترك، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية غير المسبوقة التي يعيشها القطاع الصحي الفلسطيني نتيجة استمرار العدوان وتدهور الأحوال الإنسانية، داعيًا إلى تكاتف عربي فاعل لتقديم المساعدات الإنسانية والصحية لتعويض النقص الحاد في الخدمات والإمدادات الطبية.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن تضامن مصر الكامل مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة في مواجهة تداعيات الاعتداءات والأزمات المتلاحقة، مشيرًا إلى تقديم الدعم الطبي والإغاثي العاجل عبر الجسور الجوية والقوافل الطبية وشحنات الأدوية والمستلزمات، لتعزيز القطاع الصحي اللبناني وتجسيد ثوابت التضامن العربي.

كما أكد وقوف مصر إلى جانب جمهورية السودان الشقيقة من خلال استمرار القوافل الطبية والمساعدات العلاجية والإغاثية ودعم المستشفيات والكوادر الصحية، فضلاً عن تقديم الدعم للجمهورية اليمنية الشقيقة للتخفيف من معاناة أبنائها في ظل التحديات الإنسانية والصحية المعقدة.

واستعرض الوزير أبرز المبادرات والملفات المطروحة في الدورة الحالية، والتي تعكس رؤية متسعة للعمل الصحي العربي، وعلى رأسها التوجه نحو إعادة هيكلة منظمة الصحة العالمية بما يحفظ أولويات المنطقة ويضمن حضور قضايا الشعوب العربية في دوائر القرار الدولي.

كما تناول المجلس قضايا هامة مثل “اليوم العربي لإنسانية بلا حروق”، ومستجدات أنشطة الهيئة العربية لخدمات نقل الدم، وجائزة الطبيب العربي لعام 2026، إلى جانب مناقشة الاستراتيجية العربية لتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات، ويوم الصحة العربي، والصندوق العربي للتنمية الصحية.

وأكد أن هذه النقاشات تأتي ضمن رؤية عربية طموحة تهدف إلى تطوير النظم الصحية ورفع جودة خدمات الرعاية، ليظل الإنسان العربي محور التنمية وركيزة الاستقرار والمستقبل.

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد الغوج، وزير الصحة الليبي ورئيس الدورة الـ64، والوزير المفوض ميساء هدمي مدير إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية وفريق عملها، على جهودهم المخلصة في الإعداد والتنسيق لأعمال المجلس.