قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئولون إسرائيليون: تدمير اقتصاد إيران يغيّر مسار المفاوضات
لن يتم التعامل دونه .. الدولة تدعو الأجانب لتقنين أوضاعهم واستخراج كارت الإقامة الذكي
فرحة مصر.. السيدة انتصار السيسي تحتفل بصورة تذكارية مع ألف عريس وعروسة
يسرا: عادل إمام إيقونة فنية لن تتكرر.. خاص
مصر تناشد الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة تسجيل بياناتهم والتوجه للجوازات
كارثة داخل إسرائيل.. الأطباء يهربون ومستشفيات الاحتلال على حافة الانهيار
الحكومة تطلب حذف عبارة "مصر تحولت إلى مافيا" من المضبطة.. والمجلس يوافق
مد الدورة 6 شهور.. البرلمان يوافق على تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية نهائيا
الإعلان عن قائمة حكام مباراة الأهلي والمصري بالدوري
الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال إقامة منشآت على أنقاض مقر الأونروا بالقدس
الأكاديمية العسكرية وجامعة عين شمس توقعان بروتوكول تعاون لتطوير وتأهيل الكوادر الطبية
أبو العينين: القاهرة واجهت بكل حسم مخططات استهدفت تفكيك الدولة الليبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تؤكد دورها الإنساني تجاه فلسطين وتدعو لتكاتف عربي لمواجهة التحديات الصحية

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حرص جمهورية مصر العربية على مواصلة دورها الإنساني والصحي تجاه الأشقاء الفلسطينيين، من خلال استقبال آلاف المصابين والمرضى ومرافقيهم، وتقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية المتخصصة والتدخلات الجراحية دون تمييز.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب في دورته الـ64 المنعقدة بجنيف، حيث توجه بالتحية والتقدير إلى وزراء الصحة العرب، مشددًا على وحدة كلمتهم نحو هدف مشترك يتمثل في الحفاظ على صحة الإنسان العربي، وتعزيز أمنه الصحي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة التحديات وصناعة الأمل.

دعم الشعب الفلسطيني واجب

وأشار الوزير إلى استمرار جهود الإجلاء الطبي وتقديم خدمات التطعيم والرعاية الوقائية للأشقاء الفلسطينيين، انطلاقًا من مسؤولية إنسانية وقومية راسخة، مؤكدًا أن دعم الشعب الفلسطيني واجب لا يتوقف أمام قسوة الظروف.

وأوضح أن القضية الفلسطينية تتصدر أولويات العمل العربي المشترك، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية غير المسبوقة التي يعيشها القطاع الصحي الفلسطيني نتيجة استمرار العدوان وتدهور الأحوال الإنسانية، داعيًا إلى تكاتف عربي فاعل لتقديم المساعدات الإنسانية والصحية لتعويض النقص الحاد في الخدمات والإمدادات الطبية.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن تضامن مصر الكامل مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة في مواجهة تداعيات الاعتداءات والأزمات المتلاحقة، مشيرًا إلى تقديم الدعم الطبي والإغاثي العاجل عبر الجسور الجوية والقوافل الطبية وشحنات الأدوية والمستلزمات، لتعزيز القطاع الصحي اللبناني وتجسيد ثوابت التضامن العربي.

كما أكد وقوف مصر إلى جانب جمهورية السودان الشقيقة من خلال استمرار القوافل الطبية والمساعدات العلاجية والإغاثية ودعم المستشفيات والكوادر الصحية، فضلاً عن تقديم الدعم للجمهورية اليمنية الشقيقة للتخفيف من معاناة أبنائها في ظل التحديات الإنسانية والصحية المعقدة.

واستعرض الوزير أبرز المبادرات والملفات المطروحة في الدورة الحالية، والتي تعكس رؤية متسعة للعمل الصحي العربي، وعلى رأسها التوجه نحو إعادة هيكلة منظمة الصحة العالمية بما يحفظ أولويات المنطقة ويضمن حضور قضايا الشعوب العربية في دوائر القرار الدولي.

كما تناول المجلس قضايا هامة مثل “اليوم العربي لإنسانية بلا حروق”، ومستجدات أنشطة الهيئة العربية لخدمات نقل الدم، وجائزة الطبيب العربي لعام 2026، إلى جانب مناقشة الاستراتيجية العربية لتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات، ويوم الصحة العربي، والصندوق العربي للتنمية الصحية.

وأكد أن هذه النقاشات تأتي ضمن رؤية عربية طموحة تهدف إلى تطوير النظم الصحية ورفع جودة خدمات الرعاية، ليظل الإنسان العربي محور التنمية وركيزة الاستقرار والمستقبل.

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد الغوج، وزير الصحة الليبي ورئيس الدورة الـ64، والوزير المفوض ميساء هدمي مدير إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية وفريق عملها، على جهودهم المخلصة في الإعداد والتنسيق لأعمال المجلس.

مصر فلسطين التحديات الصحية وزير الصحة والسكان المصابين المرضى التدخلات الجراحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

وزير التربية والتعليم

امتحانات الدور الثاني لأولى و2 ابتدائي آخر أغسطس .. والراسبين "هيعيدوا السنة"

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إبراهيم سعيد

تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

الاهلي

مدرب إيطالي مفاجأة مرشح للأهلي

الذهب

فرصة للشراء …أسعار الذهب اليوم الإثنين تسجل انخفاضاً ملحوظاً

الاهلي

قرار حاسم من إدارة الأهلي بشأن المدير الفني الجديد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

قطعيات اللحمة

قبل الشراء.. قطعيات اللحمة وطريقة طهي كل قطعة لعيد الأضحى

الكبدة

طبيبة بيطرية تحسم الجدل حول تناول الكبدة بعد ذبح الأضاحي

الاب وابنته

كانت مثالًا للهدوء والالتزام.. أب يودع ابنته الوحيدة بكلمات تُبكي القلوب: “اللهم إني استودعتها عندك”

بالصور

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

الأكاديمية العسكرية وجامعة عين شمس توقعان بروتوكول تعاون لتطوير وتأهيل الكوادر الطبية

الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد ولا تحصى لجسمك

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك
كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك
كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك

فى أجواء مبهجة.. فريق فيلم الليلة الثالثة يلفت الانتباه بمهرجان كان

فيلم "الليلة الثالثة"
فيلم "الليلة الثالثة"
فيلم "الليلة الثالثة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد