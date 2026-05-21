عضو التعليم بالشيوخ تقترح تعديل تشريعي لتجريم المراهنات الالكترونية

الدكتورة / ولاء هرماس عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ
الدكتورة / ولاء هرماس عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

تقدمت الدكتورة ولاء هرماس عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بمقترح تعديل تشريعي يستهدف تجريم المراهنات الإلكترونية .

وطالبت هرماس أن يتضمن هذا المقترح : تجريم كافة الأفعال - التي تتم عبر شبكة الإنترنت والتي غرضها القيام بمراهنة الكترونية - والصادرة ممن قام بإنشاء موقع الكتروني لقيام الغير بممارسة المراهنات الالكترونية أو من يمارس تلك المراهنات وتلحق العقوبة الشخص المسئول عن هذا الموقع الذي يمارس تلك المراهنة وكذلك الشخص الذي يمارس تلك المراهنة ، وكذلك قيام الجهات المعنية المختصة بدورها حيال الموقع أو الحساب الالكتروني الذي تدار المرهنة الالكترونية من خلاله، إذا اقتضى الأمر سواء بالحجب أو الغلق.

وقالت: انتشرت في الآونة الأخيرة بين الأطفال والشباب ظاهرة المراهنات الإلكترونية ، فقد زادت خلال العشرة سنوات الماضية تلك الظاهرة ، حيث يلجأ محتالو التطبيقات الخاصة بالمراهنات لاستخدام محافظ إلكترونية ليست بأسمائهم الحقيقية عبر استخدام بطاقات لأشخاص متوفين أو استغلال المحافظ الإلكترونية لأشخاص بسطاء نظير منحهم مبالغ مالية زهيدة، أو جمع خطوط هواتف محمولة مفعل عليها محافظ مالية، واستخدامها في تداول الأموال على مواقع المراهنات الإلكترونية.

وأضافت: وفي عام 2023 : استخدم 4 ونصف مليون مواطن مصري مواقع المراهنات الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي ، منفقين عليها نحو مليار و200 مليون دولار، و90 % من مستخدميها شباب.

وأكدت أن تلك المراهنات لا تقتصر على الراجل فقط بل هناك سيدات وقعن فريسة لتلك المراهنات الالكترونية ، والأخطر في حال قيام مرأة بتلك المراهنة بأنه يتم تهديدها حال مطالبتها بأموالها بفضح صورها الشخصية وبياناتها التي حصلوا عليها خلال اشتراكها في فترة اللعب كنوع من الابتزاز من أجل الصمت وعدم المطالبة بأموالها.

وأوضحت أن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الافتاء المصرية حرموا ألعاب المراهنات الالكترونية ، مشيرة إلى أنه وصل حجم سوق المراهنات الرياضية عبر الإنترنت عام 2024 إلى 48 ملياردولار أمريكي، وتشير التوقعات إلى وصوله إلى 84 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

وقالت أن الغرض من القيام بالمراهنات الإلكترونية هو المكسب السريع والسهل ،  مؤكدة أن مخاطر المراهنات الإلكترونية تتمثل في مخالفة القيم والأصول الدينية ، و الإضرار بالاقتصاد القومي واستنزاف بعض النقد الأجنبي إذا كان الموقع أو المنصة التي تدير المراهنة مكانها خارج البلاد ، بالإضافة إلى إفلاس الشخص المراهن في كثير من الأحيان ، ومن ثم تهديد استقراره الأسري.

