بعد أعوام من إطلاقها .. تطبيق واتساب يتخلّى عن أحد ميزاته

أعلنت واتساب رسميًا عن إيقاف ميزة الصور الرمزية على نظامي أندرويد وiOS، ما يعني إزالة دعم إنشاء الصور الرمزية وتعديلها واستخدامها في الملف الشخصي. يقلل هذا التحديث من إمكانية الوصول إلى الصور الرمزية عن طريق التخلص من الأدوات المتعلقة بها من الإعدادات وشاشات الدردشة ولوحة المفاتيح، مع الإبقاء على الملصقات المحفوظة مسبقًا.

صور أكثر حيوية

أضاف تطبيق واتساب ميزة الصور الرمزية للملفات الشخصية وأعلن عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إضافة صورة رمزية إلى ملفهم الشخصي. بفضل هذه الميزة، يُمكن إنشاء وتخصيص صورة رقمية تعكس شخصية المستخدم من خلال اختيار ملامح الوجه، وتسريحات الشعر، والملابس. كما يُمكن للمستخدمين اختيار لون خلفية وتطبيق تأثيرات حركية لجعل صورتهم الرمزية أكثر حيوية وتعبيرًا. بمجرد إعداد الصورة الرمزية، يعرضها واتساب بجانب صورة الملف الشخصي في شاشة معلومات المحادثة، مما يوفر عرضًا مزدوجًا للملف الشخصي. عند عرض الملف الشخصي، يستخدم واتساب تأثيرًا حركيًا للتنقل بين الصورة الحقيقية والصورة الرمزية.

تطبيق واتساب

ميزات الصور الرمزية



على الجانب الآخر ستتوقف واتساب عن دعم ميزة الصور الرمزية في جميع أنحاء التطبيق. لن يتمكن المستخدمون من إنشاء أو تعديل أو إدارة صورهم الرمزية بمجرد اكتمال عملية التحديث. إذا كنت تستخدم صورة رمزية حاليًا، فقد تلاحظ أن هذه الميزة أصبحت غير متاحة في إعدادات حسابك أو قسم ملفك الشخصي. لم يُعلن عن تاريخ محدد لفقدان جميع المستخدمين إمكانية إنشاء وتعديل الصور الرمزية. بدلاً من ذلك، من المتوقع أن يسري هذا التغيير تدريجيًا خلال الأسابيع القادمة مع تقدم عملية التحديث.