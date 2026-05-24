الأهلي يهزم فيلا داكار ويتأهل لنصف نهائي بطولة BAL6 للسلة

نجح فريق كرة السلة بالنادي الأهلي في حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة BAL6، بعدما حقق فوزًا مهمًا على حساب فيلا دي داكار بنتيجة 87-76، في مواجهة قوية شهدت تألقًا كبيرًا من لاعبي الأهلي خلال الشوط الثاني.

وتمكن “ماتادورز” الأهلي من قلب موازين اللقاء بأداء مميز، ليعوض الفريق خسارته في المباراة الأولى ويخطف بطاقة التأهل الأولى إلى الدور نصف النهائي من البطولة المقامة حاليًا في رواندا.

ويسعى الأهلي لاستعادة أمجاده القارية والتتويج باللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ 3 سنوات، وسط طموحات كبيرة بمواصلة المشوار نحو النهائي.

المواجهة المنتظرة

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة تايجرز الرواندي والفتح الرباطي، في لقاء مرتقب لتحديد الطرف الثاني في المواجهة القادمة.