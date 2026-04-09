رئيس الصليب الأحمر اللبناني: نتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتوفير المواد الطبية اللازمة

قال الدكتور أنطوان الزغبي، رئيس الصليب الأحمر اللبناني، إن المنظمة تمتلك القدرة على التعامل مع عدد كبير من الضحايا، رغم التحديات التي تواجه البنية التحتية الطبية في لبنان.

وأوضح الزغبي خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصليب الأحمر يمتلك أسطولاً من 100 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل لنقل المصابين إلى المستشفيات، مضيفا أن الاستيعاب في المستشفيات محدود في حالات الطوارئ الكبرى، لكنه شدد على أن الصليب الأحمر نجح في تقديم الاستجابة الأولى والثانية للضربات الأخيرة، من خلال توزيع المصابين بشكل متوازن على المستشفيات بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشار إلى أن الجهوزية موجودة، لكنها قد لا تكفي في حال تكرار مثل هذه الكوارث، نظراً لنقص المستلزمات الطبية والأدوات الضرورية، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية الطويلة التي يعاني منها لبنان، موضحا أن المستشفيات اللبنانية، سواء الخاصة أو الحكومية، تواجه تحديات كبيرة، ما يجعل العمل الطارئ أكثر صعوبة.

وعن التنسيق مع المنظمات الدولية، أكد الزغبي أن الصليب الأحمر اللبناني يعمل بتنسيق يومي مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر، لضمان استجابة فعالة في كل الطوارئ.