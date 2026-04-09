الصافي عبد العال : توجيهات الرئيس السيسي بشأن تأمين السلع ومواجهة التضخم خطوة حاسمة

أكد النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بشأن تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية ومواصلة الجهود لخفض معدلات التضخم، تمثل توجهًا وطنيًا مدروسًا يهدف إلى حماية الاقتصاد المصري من تداعيات التقلبات العالمية.

وأوضح عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على استباق الأزمات والتعامل معها بمنهج علمي يضمن توافر السلع الأساسية للمواطنين بشكل مستمر، مؤكدًا أن تعزيز المخزون الاستراتيجي يُعد أحد أهم أدوات تحقيق الأمن الغذائي ودعم استقرار الأسواق.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة تعمل في اتجاه واضح لضبط حركة الأسواق ومنع أي محاولات لخلق أزمات أو احتكار للسلع، لافتًا إلى أن توافر مخزون كافٍ من السلع الاستراتيجية يحد من أي اضطرابات سعرية مفاجئة ويمنح السوق مرونة أكبر في مواجهة التحديات.

وفيما يتعلق بملف التضخم، شدد النائب الصافي عبد العال على أن خفض معدلاته يُعد من أهم الأولويات في المرحلة الراهنة، لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين، خاصة محدودي الدخل، موضحًا أن استقرار الأسعار ينعكس إيجابيًا على القدرة الشرائية ويعزز من استقرار المجتمع.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة تواصل جهودها في ضبط الأسواق من خلال تكثيف الرقابة، وزيادة المعروض من السلع، والعمل على تقليل حلقات التداول بما يسهم في الوصول إلى أسعار عادلة ومنضبطة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تحقيق التوازن الاقتصادي.

كما أكد نائب الاسكندرية أهمية استمرار التعاون والتكامل بين السياسات المالية والنقدية، بما يدعم استقرار سوق الصرف ويعزز من ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن استقرار العملة المحلية يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستثمار والنمو.

واختتم النائب الصافي عبد العال، تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده الدولة من تحركات يعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد قوي قادر على الصمود في مواجهة الأزمات، مع الحفاظ في الوقت ذاته على البعد الاجتماعي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من العمل والتكاتف لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.