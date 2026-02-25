قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي
متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه
كل يوم أبحث في البحر عن ابني| 12 يوما من الدموع والأمل.. صرخة أم تكسر الصمت في مأساة طفل العلمين المفقود
صبحي خليل يكشف لـ«صدى البلد» أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل «وننسى اللي كان»
الزمالك ينعى الكابتن مصطفى رياض نجم المنتخب الوطني والترسانة الأسبق
بصورة تجمعهما .. محمد رمضان ينعى إسلام رضا شقيق الفنانة زينة
سطو مسلح على زورق بحريني واقتياد بحّارته إلى المياه الإيرانية
مشهد حقيقي في «صحاب الأرض».. طبيب مصري يكشف واقعة مُؤثرة على معبر رفح | فيديو
الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإيراني على خلفية مصادرة حقائب دبلوماسية
ثلاث نقاط جديدة.. الزمالك يعلق على صدارته لدوري نايل
مجلس الأمن يدرج 4 من قادة الدعم السريع على قائمة العقوبات
أسلحة نووية.. روسيا تكشف مخططا خطيرا في أوكرانيا بقيادة بريطانيا وفرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب جديد: Galaxy S26 يحصل على كفاءة طاقة أعلى مع تراجع في تصنيف صحّة البطارية

Galaxy S26
Galaxy S26
احمد الشريف

كشفت منصة Android Authority أن ملصقات الطاقة الأوروبية المسربة لهواتف سلسلة Galaxy S26 أعطت الهواتف الجديدة تصنيفًا من الفئة A في كفاءة استهلاك الطاقة، مع تحسّن واضح في زمن العمل لكل شحنة مقارنة بسلسلة Galaxy S25.​

أوضحت المنصة أن الملصقات، التي حصل عليها موقع Ytechb، أظهرت أن الهواتف الثلاثة Galaxy S26 وS26+ وS26 Ultra نالت كذلك تصنيف A في اختبار تحمل السقوط المتكرر، لكنها حصلت فقط على تصنيف C في قابلية الإصلاح، ما يعني أن تحمل السقوط جيد نسبيًا، بينما تظل عملية الإصلاح أكثر صعوبة وكلفة.​

كفاءة أعلى وزمن تشغيل أطول لكل شحنة

أشارت Android Authority إلى أن هواتف Galaxy S26 الثلاثة حصدت تصنيف A في كفاءة الطاقة، وهو ما يضعها ضمن قائمة الهواتف الأكثر كفاءة من حيث استهلاك البطارية وفق المعايير الأوروبية.​

أكدت المنصة أن الاختبارات القياسية أظهرت أن Galaxy S26 حقق زمن تشغيل قدره 51 ساعة في اختبار البطارية الموحّد في الاتحاد الأوروبي بسعة بطارية تبلغ 4175 ملّي أمبير، بينما وصل Galaxy S26+ وGalaxy S26 Ultra إلى 55 ساعة من العمل لكل شحنة مع بطاريات بسعات 4755 و4855 ملّي أمبير على الترتيب.​

تصنيف IP68 ومقاومة للماء حتى عمق 3 أمتار

أوضحت الملصقات أن جميع طرازات Galaxy S26 تأتي مع تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، ما يعني أنها «محكمة ضد الغبار بالكامل» ويمكنها تحمّل الغمر في مياه عذبة حتى عمق 3 أمتار لمدة لا تقل عن 30 دقيقة وفق معيار الشهادة.​

أشارت Android Authority إلى أن الشركات يمكن أن تتجاوز هذه الحدود فعليًا في الاختبارات الداخلية، لكن الملصق الأوروبي يكتفي بذكر الحد الأدنى الذي تضمنه الشهادة رسميًا، وهو ما يضع سلسلة S26 في نفس مستوى الحماية تقريبًا الذي قدّمته سامسونج في الجيل السابق.​

تراجع تصنيف صحة البطارية إلى 1200 دورة شحن بدل 2000

أكد التقرير أن نقطة الجدل الأبرز في هذه التسريبات هي ما يبدو أنه تراجع في تصنيف صحّة البطارية؛ إذ تشير الملصقات إلى أن سلسلة Galaxy S26 مصنّفة على أساس وصول سعة البطارية إلى 80٪ بعد 1200 دورة شحن، مقارنة بنحو 2000 دورة شحن في سلسلة Galaxy S25 والعديد من هواتف سامسونج السابقة.​

أوضحت Android Authority أن هذا التغيير – إن تأكدت صحته – يمثّل خطوة إلى الوراء على الورق في معيار تحمّل البطارية لدورات الشحن الطويلة، رغم التحسن الملحوظ في زمن التشغيل لكل شحنة، وهو ما دفع كاتب التقرير للتشكيك في احتمال أن تكون بيانات الملصقات التجريبية غير نهائية قبل نشرها رسميًا على موقع الاتحاد الأوروبي.​

دعوة لانتظار الإطلاق الرسمي قبل الحكم النهائي

أشارت المنصة إلى أن هذه الملصقات لم تُنشر بعد بشكل رسمي في قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن بعض التفاصيل – وفي مقدمتها عدد دورات الشحن المصنَّف – قد تتغير مع الإطلاق الفعلي للسلسلة.​

أكدت Android Authority أن الصورة الحالية ترسم ملامح هواتف أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وتتمتع بزمن تشغيل أطول لكل شحنة، لكن مع علامة استفهام كبيرة حول تصنيف صحّة البطارية على المدى الطويل، وهو ما تنصح المنصة بمراجعته عند توفّر البيانات النهائية يوم الإعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy S26.

Galaxy S26 هواتف Galaxy S26 Android Authority Android

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

النجم ياسر جلال

أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»

الطفل محمد التائه في مياه العلمين

جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا

ترشيحاتنا

ضحايا كفر الشيخ

محامي ضحايا كفر الشيخ: اقتحموا منزل الأسرة وقت الإفطار.. زوجة المجني عليه مصابة ويدها مهددة بالبتر.. ونطالب بضبط كل المتورطين

الطفل محمد

أم طفل العلمين المختفي في البحر: والده اصطحبه في فسحة.. وذهب للعب مع أصدقائه ولم يعد

محافظ الغربية

محافظ الغربية: مواصلة ضخ السلع بمنفذ «مستقبل مصر» لتلبية احتياجات المواطنين

بالصور

متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه

أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان

ما بين الإيجابيات والسلبيات.. التأثير النفسي لبرامج مقالب رمضان على الأطفال

الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

صداع الصيام
صداع الصيام
صداع الصيام

فيديو

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد