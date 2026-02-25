تسريب جديد: Galaxy S26 يحصل على كفاءة طاقة أعلى مع تراجع في تصنيف صحّة البطارية

كشفت منصة Android Authority أن ملصقات الطاقة الأوروبية المسربة لهواتف سلسلة Galaxy S26 أعطت الهواتف الجديدة تصنيفًا من الفئة A في كفاءة استهلاك الطاقة، مع تحسّن واضح في زمن العمل لكل شحنة مقارنة بسلسلة Galaxy S25.​

أوضحت المنصة أن الملصقات، التي حصل عليها موقع Ytechb، أظهرت أن الهواتف الثلاثة Galaxy S26 وS26+ وS26 Ultra نالت كذلك تصنيف A في اختبار تحمل السقوط المتكرر، لكنها حصلت فقط على تصنيف C في قابلية الإصلاح، ما يعني أن تحمل السقوط جيد نسبيًا، بينما تظل عملية الإصلاح أكثر صعوبة وكلفة.​

كفاءة أعلى وزمن تشغيل أطول لكل شحنة

أشارت Android Authority إلى أن هواتف Galaxy S26 الثلاثة حصدت تصنيف A في كفاءة الطاقة، وهو ما يضعها ضمن قائمة الهواتف الأكثر كفاءة من حيث استهلاك البطارية وفق المعايير الأوروبية.​

أكدت المنصة أن الاختبارات القياسية أظهرت أن Galaxy S26 حقق زمن تشغيل قدره 51 ساعة في اختبار البطارية الموحّد في الاتحاد الأوروبي بسعة بطارية تبلغ 4175 ملّي أمبير، بينما وصل Galaxy S26+ وGalaxy S26 Ultra إلى 55 ساعة من العمل لكل شحنة مع بطاريات بسعات 4755 و4855 ملّي أمبير على الترتيب.​

تصنيف IP68 ومقاومة للماء حتى عمق 3 أمتار

أوضحت الملصقات أن جميع طرازات Galaxy S26 تأتي مع تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، ما يعني أنها «محكمة ضد الغبار بالكامل» ويمكنها تحمّل الغمر في مياه عذبة حتى عمق 3 أمتار لمدة لا تقل عن 30 دقيقة وفق معيار الشهادة.​

أشارت Android Authority إلى أن الشركات يمكن أن تتجاوز هذه الحدود فعليًا في الاختبارات الداخلية، لكن الملصق الأوروبي يكتفي بذكر الحد الأدنى الذي تضمنه الشهادة رسميًا، وهو ما يضع سلسلة S26 في نفس مستوى الحماية تقريبًا الذي قدّمته سامسونج في الجيل السابق.​

تراجع تصنيف صحة البطارية إلى 1200 دورة شحن بدل 2000

أكد التقرير أن نقطة الجدل الأبرز في هذه التسريبات هي ما يبدو أنه تراجع في تصنيف صحّة البطارية؛ إذ تشير الملصقات إلى أن سلسلة Galaxy S26 مصنّفة على أساس وصول سعة البطارية إلى 80٪ بعد 1200 دورة شحن، مقارنة بنحو 2000 دورة شحن في سلسلة Galaxy S25 والعديد من هواتف سامسونج السابقة.​

أوضحت Android Authority أن هذا التغيير – إن تأكدت صحته – يمثّل خطوة إلى الوراء على الورق في معيار تحمّل البطارية لدورات الشحن الطويلة، رغم التحسن الملحوظ في زمن التشغيل لكل شحنة، وهو ما دفع كاتب التقرير للتشكيك في احتمال أن تكون بيانات الملصقات التجريبية غير نهائية قبل نشرها رسميًا على موقع الاتحاد الأوروبي.​

دعوة لانتظار الإطلاق الرسمي قبل الحكم النهائي

أشارت المنصة إلى أن هذه الملصقات لم تُنشر بعد بشكل رسمي في قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن بعض التفاصيل – وفي مقدمتها عدد دورات الشحن المصنَّف – قد تتغير مع الإطلاق الفعلي للسلسلة.​

أكدت Android Authority أن الصورة الحالية ترسم ملامح هواتف أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وتتمتع بزمن تشغيل أطول لكل شحنة، لكن مع علامة استفهام كبيرة حول تصنيف صحّة البطارية على المدى الطويل، وهو ما تنصح المنصة بمراجعته عند توفّر البيانات النهائية يوم الإعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy S26.