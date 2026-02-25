انطلاق أول مهرجان بيئي بنجع حمادى لتوعية النشء بقنا

نظم جهاز شئون البيئة بقنا، بالتعاون مع أسقفية الخدمات العامة والإدارة العامة للجمعيات الأهلية، بناءً على توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، سلسلة من الفعاليات التوعوية شملت "المهرجان البيئي الأول" بمدينة نجع حمادي، وعروضًا للمسرح التفاعلي بمدينة قوص، تحت رعاية الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، والأنبا يوليوس.

وأشاد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بالجهود المبذولة من جهاز شؤون البيئة، في تنفيذ المبادرات التوعوية التي تستهدف غرس القيم البيئية لدى النشء.

وثمن محافظ قنا، التعاون المثمر الذي تقوم به مؤسسات الدولة مع الكنيسة والجهات الأهلية، الأمر الذي يعكس نموذجًا وطنيًا مشرفًا لرفع الوعي بقضايا المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية، والذي يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.



وأوضح الدكتور أسعد محمد، رئيس قسم التوعية والإعلام البيئي بجهاز شئون البيئة، بأن نادي كنيسة الملاك ميخائيل بقرية الرحمانية بنجع حمادي، استضاف فعاليات المهرجان البيئي الأول، والذي ركز على مفهوم "إعادة التدوير" ودورها في حماية الموارد الطبيعية، وشمل الجمهور المستهدف 50 تلميذًا من المرحلة الابتدائية "الفئة العمرية 9-11 عامًا".

وأضاف محمد، أنه تم عقد ندوة توعوية، تناولت أهمية الحفاظ على الماء والهواء والتربة، وعرض أفلام تعليمية من إنتاج "الركن الأخضر" بوزارة البيئة، لتعزيز السلوكيات الإيجابية والتشجير، وورشة عمل "هاند ميد" لتعليم فن طي الورق وصناعة الورود من المخلفات، قدمها مدربون من طلاب كلية التربية النوعية بجامعة قنا، لغرس المهارات الفنية وحب الطبيعة لدى الأطفال.

وأشارت نرمين روماني عبد المسيح، متابع أسقفية الخدمات بمحافظة قنا، إلى أن هذه الفعالية تهدف لغرس قيم المحبة والسلام البيئي، وهي بداية لسلسلة أنشطة مستقبلية ضمن برنامج التوعية المشترك.

وفي سياق متصل، شهدت قرية "حجازة" بمركز قوص، تنفيذ مسرح تفاعلي بمقر مركز الأسرة والطفولة التابع للتحالف الوطني، حيث ركز العرض المسرحي على قضية "المخلفات وآثارها على البيئة"، مستهدفًا 50 طفلًا من أبناء القرية، وتناول العرض بأسلوب متميز، عن الآثار السلبية للمخلفات على الموارد الطبيعية، وطرق التخلص الآمن من النفايات، وأهمية زيادة المساحات الخضراء وفوائد التشجير.

جاءت هذه الفعاليات، بحضور ومشاركة فاعلة من ممثلي أسقفية الخدمات، من بينهم فام حسني، خادم الميدان، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للجمعيات الأهلية بجهاز شئون البيئة، لتعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المؤسسات الحكومية، الكنسية، والجامعية في سبيل بناء جيل واعي بالقضايا البيئية.





