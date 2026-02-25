"بيئة قنا" توضح حقيقة وجود مخلفات طبية خطرة بمستشفى قفط التخصصى

أصدرت الإدارة العامة لشؤون البيئة بمحافظة قنا، بيانًا توضيحيًا، ردًا على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعى، بشأن وجود مخلفات طبية بمستشفى قفط التخصصي وادعاءات بسوء إدارتها.

وأوضحت المهندسة أماني صلاح، مدير عام الإدارة العامة لشؤون البيئة بقنا، أن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وجه بشكل فوري عقب رصد المنشورات، بتشكيل لجنة لفحص تلك الشكاوى، وانتقل الكيميائي سعيد محمود صويني، مدير إدارة البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، إلى الموقع وفحص الموضوع ميدانيًا بالاشتراك مع الجهات المعنية للوقوف على حقيقة الوضع.

وأضافت صلاح، أن المعاينة على الطبيعة أظهرت أن المواد المتداولة في الصور هي "نواتج وحدة الفرم والتعقيم"، وليست نفايات طبية خام كما أُشيع، حيث تتم معالجة النفايات الطبية أولًا داخل وحدة مخصصة للفرم والتعقيم داخل المستشفى لتحويلها إلى مواد غير خطرة، ويتم تسليم هذه النواتج المعالجة إلى الجهات المختصة لاستخدامها أو التخلص منها نهائيًا وفق المنظومة البيئية المعتمدة قانونًا.

وأشارت مدير عام الإدارة العامة لشؤون البيئة، إلى أنه رغم سلامة الإجراءات الفنية، تم التشديد بضرورة سرعة رفع الكميات المتراكمة من نواتج المعالجة فورًا، والتخزين الآمن والمنظم لتلك النواتج في أماكنها المخصصة لحين تسليمها للجهات المختصة، لضمان عدم وجود أي آثار بصرية أو بيئية سلبية.

وأكدت صلاح، أن الإدارة العامة لشؤون البيئة تتابع عن كثب كافة المنشآت الصحية، ولن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة تمس الاشتراطات البيئية أو تهدد سلامة المواطنين.