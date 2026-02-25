قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مداهمة بؤر إجرامية وضبط 3.5 طن مخدرات بقيمة 240 مليون جنيه
رئيس الوزراء يعتمد حوافز استثمارية جغرافية لتعميق التصنيع المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي
وزيرا خارجية مصر والإمارات يؤكدان تنسيق المواقف إزاء غزة والسودان
بطولة سائق توك توك تنقذ 4 أشخاص أصيبوا باختناق داخل بيارة صرف في المنوفية
الحكومة تصدر قرارا بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار
الوزراء: سند المواطن أول طرح مصري لسندات حكومية تستهدف الأفراد بعائد مجزٍ
الدولار يفاجئ الجميع ويتخطى حاجز الـ48 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء
ننشر أول صورة لفرد الأمن المعتدى عليه من رجل أعمال داخل كمبوند في التجمع
وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات
تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير
هتفطر إمتى؟.. موعد أذان المغرب وصلاة التراويح في سابع أيام رمضان 2026
أرقام ومقارنات مع المدربين السابقين.. ماذا قدم توروب في 25 مباراة مع الأهلي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"بيئة قنا" توضح حقيقة وجود مخلفات طبية خطرة بمستشفى قفط التخصصى

مستشفى قفط التخصصى
مستشفى قفط التخصصى
يوسف رجب

أصدرت الإدارة العامة لشؤون البيئة بمحافظة قنا، بيانًا توضيحيًا، ردًا على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعى، بشأن وجود مخلفات طبية بمستشفى قفط التخصصي وادعاءات بسوء إدارتها.
 وأوضحت المهندسة أماني صلاح، مدير عام الإدارة العامة لشؤون البيئة بقنا، أن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وجه بشكل فوري عقب رصد المنشورات، بتشكيل لجنة لفحص تلك الشكاوى، وانتقل الكيميائي سعيد محمود صويني، مدير إدارة البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، إلى الموقع وفحص الموضوع ميدانيًا بالاشتراك مع الجهات المعنية للوقوف على حقيقة الوضع.

وأضافت صلاح، أن المعاينة على الطبيعة أظهرت أن المواد المتداولة في الصور هي "نواتج وحدة الفرم والتعقيم"، وليست نفايات طبية خام كما أُشيع، حيث تتم معالجة النفايات الطبية أولًا داخل وحدة مخصصة للفرم والتعقيم داخل المستشفى لتحويلها إلى مواد غير خطرة، ويتم تسليم هذه النواتج المعالجة إلى الجهات المختصة لاستخدامها أو التخلص منها نهائيًا وفق المنظومة البيئية المعتمدة قانونًا.

وأشارت مدير عام الإدارة العامة لشؤون البيئة، إلى أنه رغم سلامة الإجراءات الفنية، تم التشديد بضرورة سرعة رفع الكميات المتراكمة من نواتج المعالجة فورًا، والتخزين الآمن والمنظم لتلك النواتج في أماكنها المخصصة لحين تسليمها للجهات المختصة، لضمان عدم وجود أي آثار بصرية أو بيئية سلبية.

وأكدت صلاح، أن الإدارة العامة لشؤون البيئة تتابع عن كثب كافة المنشآت الصحية، ولن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة تمس الاشتراطات البيئية أو تهدد سلامة المواطنين.

قنا بيئة قنا منصات التواصل الاجتماعى مستشفى قفط التخصصي النفايات الطبية مدينة قفط المنشآت الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

ترشيحاتنا

كفتة فى الفرن

بدون زيوت .. طريقة عمل طاجن الكفتة في الفرن

ياميش

نوع ياميش مفيد لمرضى القلب والكبد.. اكتشفه

كنافة بالكريمة

هنفطر ايه النهاردة.. صدور بط متشوحة بالبرتقال وشوربة فريك وكنافة بالكريمة بدون فرن

بالصور

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وإعادة الإنضباط بمراكز ومدن الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار
وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار
وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة

فيديو

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد