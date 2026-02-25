صفات الصوف وطرق تجهيزه للصناعة في ندوة بزراعة مطروح

نفذت مديرية الزراعة بمطروح ندوة ارشادية، عن صفات الصوف وطرق تجهيزه للصناعة لرفع الوعي الإرشادي ودعم المربين، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء محمد الزملوط محافظ مطروح،

حيث قام المهندس منصور عوض جبريل من إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة، بإلقاء المحاضرة الأولى والتي تناولت" صفات الصوف وطرق تجهيزه للصناعة".

كما ألقى الدكتور عمرو السيد درويش، الباحث بمعهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، ورئيس وحدة الإرشاد الزراعي بمطروح، ومدير التجارب البحثية بالمحافظة، المحاضرة الثانية، والتي تناولت"رعاية مواليد الأغنام والماعز من الولادة وحتى الفطام"،

وتم خلال الندوة التأكيد على أهم الممارسات السليمة لرفع معدلات النمو وتقليل الفاقد.

وقد شهدت الندوة حضور نخبة من مهندسي ومهندسات مديرية الزراعة بمطروح، في إطار دعم العمل الإرشادي وتبادل الخبرات الفنية.

وتأتي هذه الندوات في إطار الدور الإرشادي الفعّال لمديرية الزراعة بمطروح، وحرصها الدائم على نقل أحدث التوصيات العلمية للمربين، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة.