توزيع 650 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ مبادرة خيرية لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتم توزيع 650 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى العبايدة ومنشأة عباس ومنشأة عقل ودمرو بمركز سيدي سالم، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال الشهر الفضيل.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن أعمال التوزيع انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، واستهدفت الوصول إلى الأسر المسجلة ضمن قواعد بيانات التضامن الاجتماعي في مركز سيدي سالم.

وتحتوي الكراتين الموزعة على حزمة من السلع الاستراتيجية الأساسية التي تلبي احتياجات الأسرة المصرية، ومنها “الأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، والبقوليات”، لافتاً إلى أن عملية التوزيع أشرفت عليها مجموعة من المتطوعين من الشباب بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية التابعة للمديرية.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع الكراتين جاء تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، للتأكد من عدالة التوزيع ووصول الدعم لمستحقيه الفعليين من الأرامل والمطلقات والعمالة غير المنتظمة، في إطار تضافر الجهود بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح شعبان أن الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.