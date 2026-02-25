Nothing تكشف عن هاتف Phone 4a مبكرًا قبل الموعد الرسمي

كشفت منصة Engadget أن شركة Nothing نشرت مبكرًا أول صورة رسمية لهاتفها القادم Phone 4a على حسابها في منصة X، رغم أن الشركة كانت قد حدّدت يوم 5 مارس كموعد للكشف الرسمي عن الجهاز.​

أوضحت المنصة أن الصورة أظهرت الهاتف من الجهة الخلفية بتصميم ناثينج الشفاف المعتاد، مع بروز واضح لتعديل جديد في شريط الإضاءة الخلفي Glyph Bar بجوار بروز الكاميرا، وهو نظام يعتمد على مصابيح LED صغيرة تومض بطرق مختلفة لتنبيه المستخدم بالمكالمات الفائتة والإشعارات وغيرها.​

هاتف متوسط جديد خلفًا لـ Phone 3a مع شريحة سنابدراجون 7

أشارت Engadget إلى أن Phone 4a من المتوقع أن يحل محل Phone 3a الذي أطلقته الشركة في الفترة نفسها تقريبًا من عام 2025، ليكون خيار الفئة المتوسطة الأرخص ضمن تشكيلة ناثينج.​

أكدت المنصة أن المواصفات التفصيلية لم تُعلَن بعد، لكن تسريبات سابقة أشارت إلى اعتماد الهاتف على معالج من سلسلة Snapdragon 7، مع إطلاق نسخة Phone 4a Pro بمواصفات أعلى في الكاميرا، على غرار ما فعلته الشركة العام الماضي مع هاتفي Phone 3a و3a Pro.​

سياسة إطلاق سلسلة «a» قبل الهاتف الرائد الرئيسي

أوضحت Engadget أن ناثينج تستمر في اتباع نهج غير تقليدي في جدول الإطلاق، حيث تطرح عادة هواتف السلسلة «a» أولًا قبل الكشف عن الهاتف الرائد الرئيسي، وهو ما حدث مع Phone 3a و3a Pro قبل الإعلان عن Phone 3.​

أشارت المنصة إلى أن الشركة لم تكشف بعد عن هاتف يحمل اسم Phone 4، وأن إطلاق Phone 4a لا يعني أن المستخدمين فاتتهم نسخة رائدة سابقة، بل من المرجح أن تكشف ناثينج عن الهاتف الرئيسي Phone 4 في صيف هذا العام إذا حافظت على نفس نمط الإصدارات السابق.​