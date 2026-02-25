قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«المندوه» يكشف كواليس أزمة عبدالله السعيد في الزمالك بعد تغييره أمام زد
ترامب يمنح وسام الشرف لـ «طيار مروحية» أُصيب خلال عملية اعتقال مادورو
ترامب: إيران تقترب من امتلاك صواريخ تصل إلى الولايات المتحدة وتهدّد أوروبا
مفاجأة .. تعرّف على سبب استبدال عمر جابر في مباراة زد
ترامب: إيران أكبر راع للإرهاب في العالم ولن أسمح لها بامتلاك السلاح النووي
ترامب: أنتظر سماع «الكلمات السحرية» من الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق
ما الفرق بين صلاة التراويح والتهجد في شهر رمضان؟.. اعرف كيف تميزها
برغم تراجع الأنفلونزا .. تحذير جديد من فيروس ثلاثي العدوى
صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مواطن الأحد المقبل
«ترامب» يُعلن معركة جديدة ضد حقوق القاصرين المُتحولين جنسـ.ـياً | تفاصيل
90 دقيقة .. ترامب يُحطّم الرقم القياسي لأطول خطاب حالة الاتحاد منذ 1964
تكنولوجيا وسيارات

Nothing تكشف عن هاتف Phone 4a مبكرًا قبل الموعد الرسمي

Nothing
Nothing
احمد الشريف

كشفت منصة Engadget أن شركة Nothing نشرت مبكرًا أول صورة رسمية لهاتفها القادم Phone 4a على حسابها في منصة X، رغم أن الشركة كانت قد حدّدت يوم 5 مارس كموعد للكشف الرسمي عن الجهاز.​

أوضحت المنصة أن الصورة أظهرت الهاتف من الجهة الخلفية بتصميم ناثينج الشفاف المعتاد، مع بروز واضح لتعديل جديد في شريط الإضاءة الخلفي Glyph Bar بجوار بروز الكاميرا، وهو نظام يعتمد على مصابيح LED صغيرة تومض بطرق مختلفة لتنبيه المستخدم بالمكالمات الفائتة والإشعارات وغيرها.​

هاتف متوسط جديد خلفًا لـ Phone 3a مع شريحة سنابدراجون 7

أشارت Engadget إلى أن Phone 4a من المتوقع أن يحل محل Phone 3a الذي أطلقته الشركة في الفترة نفسها تقريبًا من عام 2025، ليكون خيار الفئة المتوسطة الأرخص ضمن تشكيلة ناثينج.​

أكدت المنصة أن المواصفات التفصيلية لم تُعلَن بعد، لكن تسريبات سابقة أشارت إلى اعتماد الهاتف على معالج من سلسلة Snapdragon 7، مع إطلاق نسخة Phone 4a Pro بمواصفات أعلى في الكاميرا، على غرار ما فعلته الشركة العام الماضي مع هاتفي Phone 3a و3a Pro.​

سياسة إطلاق سلسلة «a» قبل الهاتف الرائد الرئيسي

أوضحت Engadget أن ناثينج تستمر في اتباع نهج غير تقليدي في جدول الإطلاق، حيث تطرح عادة هواتف السلسلة «a» أولًا قبل الكشف عن الهاتف الرائد الرئيسي، وهو ما حدث مع Phone 3a و3a Pro قبل الإعلان عن Phone 3.​

أشارت المنصة إلى أن الشركة لم تكشف بعد عن هاتف يحمل اسم Phone 4، وأن إطلاق Phone 4a لا يعني أن المستخدمين فاتتهم نسخة رائدة سابقة، بل من المرجح أن تكشف ناثينج عن الهاتف الرئيسي Phone 4 في صيف هذا العام إذا حافظت على نفس نمط الإصدارات السابق.​

Nothing شركة Nothing Phone 4a منصة X

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

الطفل محمد التائه في مياه العلمين

جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

اعتداء موظفة علي زميلها بمديرية الزراعة بطنطا

وكيل جديد لـ زراعة الغربية بعد ضرب مديرة الإدارة لزميلها

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

كفارة الجماع في نهار رمضان

كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط

الفيديو من 2017.. القصة الكاملة لأزمة ياسر ورامز جلال مع احمد ماهر

الفيديو من 2017.. القصة الكاملة لأزمة ياسر ورامز جلال مع أحمد ماهر

كينيث سيماكولا

عقد سيماكولا .. لاعب كرة قدم يدخل التاريخ بأقصر فترة انتقال في 2026

مفاعل نووي

إشعاع تشيرينكوف.. ما سر اللون الأزرق المتوهج في المفاعلات النووية؟

سمكة بأربع عيون

سمكة بأربع عيون تعود للحياة بعد نصف مليار سنة.. اكتشاف يعيد كتابة تاريخ الفقاريات

برغم تراجع الأنفلونزا .. تحذير جديد من فيروس ثلاثي العدوى

البروكلي من خضار «مكروه للأطفال» إلى سوبرفوود .. يحارب الالتهاب ويُدعّم صحة القلب

ترتيب أطباق الإفطار في رمضان .. الطريقة الصحية لكسر صيامك

لسحور سهل وصحي .. طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

