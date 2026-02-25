أجهزة تحصل على نظام التشغيل HyperOS 3.. هل هاتفك منهم؟

بدأ طرح نظام التشغيل HyperOS 3، المبني على نظام Android 16، لأجهزة شاومي منذ بضعة أشهر. لكن هناك نسخة أخرى من HyperOS 3 مبنية على نظام Android 15، ستُطرح لأجهزة مختارة غير مؤهلة لتحديث Android 16.

بدأ طرح هذه النسخة في الصين في ديسمبر 2025، والآن بدأ طرحها عالميًا، بدءًا من هاتف Xiaomi 12T Pro.

أما هاتف Xiaomi 15 Pro، فيتلقى تحديثًا تجريبيًا جديدًا لنظام HyperOS 3.1 ويعد نظام التشغيل HyperOS 3 المبني على نظام Android 15 متوفر الآن عالميًا

إطلاق تحديث HyperOS 3

ويعد من الجيد أن نرى شركة شاومي تُطلق تحديث HyperOS 3 المبني على نظام أندرويد 15 خارج الصين. سيتيح هذا التحديث لعدد أكبر من مستخدمي شاومي الوصول إلى أحدث الميزات دون الحاجة إلى الترقية إلى طراز أحدث و بالنسبة لهاتف شاومي 12T برو، وكما رصد موقع Xiaomi Time، يأتي تحديث HyperOS 3 مع إصدار البرنامج الثابت 3.0.1.0.VLFMIXM .



هذا تحديث رئيسي، لذا سيبلغ حجم التنزيل بضعة غيغابايت.

يُنصح باستخدام اتصال واي فاي مستقر، وشحن البطارية إلى 40% على الأقل لضمان ترقية سلسة إلى HyperOS 3. للتحقق من وجود آخر تحديث، انتقل إلى الإعدادات > جهازي، ثم انقر على شعار HyperOS في الأعلى.

ميزات نظام التشغيل HyperOS 3.1

يتلقى هاتف Xiaomi 15 Pro تحديثًا تجريبيًا جديدًا لنظام التشغيل HyperOS 3.1

إذا كنت تستخدم إصدار HyperOS 3.1 على جهاز Xiaomi 15 Pro، فمن المفترض أن يكون هناك تحديث تجريبي جديد جاهز للتثبيت. يركز هذا التحديث،على حل مشكلات الأداء لتحسين تجربة المستخدم. لا تتوقع رؤية ميزات جديدة أو تغييرات جذرية في هذا الإصدار التجريبي الأخير.

يقتصر برنامج HyperOS 3.1 التجريبي حاليًا على الصين، لذا فإن أحدث إصدار تجريبي لهاتف Xiaomi 15 Pro متاح أيضًا في تلك المنطقة. سنُعلمكم عند توسيع البرنامج التجريبي ليشمل مناطق أخرى في قسم Xiaomi الخاص بنا .