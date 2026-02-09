جلسة حوارية لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي بشرم الشيخ

شارك اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في جلسة حوارية ناقشت آليات تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي، بالتعاون مع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك بمقر مجلس مدينة شرم الشيخ.

شهدت الجلسة حضور المهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة ووحدة المرأة بوزارة البيئة، والدكتورة أماني نخلة، رئيس فريق التنوع البيولوجي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمهندس نادر نبيل، مدير إدارة الدعم الفني لتكنولوجيا المناخ بوزارة البيئة، وعمر صالح، المسؤول عن مشروع «جرين شرم»، إلى جانب مسؤولي حماية الشواطئ.

وحضر الفعاليات اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، وممثلو المديريات المعنية من الزراعة والصحة والتضامن الاجتماعي، و محميات جنوب سيناء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة الثروة السمكية، والمجلس القومي للمرأة، فضلًا عن جمعيات التنمية المجتمعية، والمستثمرين، وشيوخ و عواقل بدو المحافظة.

ودارت الجلسة حول تأثيرات التغيرات المناخية على المجتمع وآليات مواجهتها، مع استعراض مشروع «جرين شرم»، ومناقشة أبرز القضايا البيئية، وفي مقدمتها تأثير المناخ على التنوع البيولوجي بمنطقة البحر الأحمر، والتغيرات النباتية والحيوانية وانعكاساتها على الحياة البيئية، وسبل التعاون بين المجتمعات المحلية لمعالجة آثار التغير المناخي، والإجراءات الضرورية للحد من آثاره السلبية، إلى جانب دور الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات المانحة الدولية في مواجهة تحديات تغير المناخ.

وأكد محافظ جنوب سيناء، خلال كلمته، أن الجلسة تعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية العمل التشاركي في مواجهة التحديات البيئية، باعتبارها أداة لاتخاذ القرار ومنصة لتبادل الرؤى والخبرات، في ظل ما يشهده العالم من تحديات بيئية متسارعة، وعلى رأسها التغيرات المناخية وتأثيراتها المباشرة على الموارد الطبيعية وجودة الحياة.

وأوضح المحافظ، أن محافظة جنوب سيناء تتمتع بمكانة بيئية خاصة لما تضمّه من محميات طبيعية فريدة ونظم بيئية نادرة وشعاب مرجانية متميزة، ما يفرض مسؤولية مضاعفة لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على هذه الثروات الطبيعية، مؤكدًا استمرار دعم المبادرات البيئية بالتنسيق مع وزارة البيئة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المعنية بالمناخ والتنوع البيولوجي.

وأشار إلى أن جنوب سيناء تُعد أول محافظة مصرية تنتهي من إعداد الاستراتيجية الخضراء للتنمية المستدامة، وقد تُوِّجت هذه الجهود بالحصول على عدد من الجوائز و التكريمات الدولية التي تعكس التقدير العالمي لتجربة المحافظة في مجالات التحول الأخضر، والسياحة المستدامة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، لافتًا إلى اهتمام المحافظة بدعم مفاهيم التنمية المستدامة والسياحة البيئية، باعتبار الحفاظ على البيئة ركيزة أساسية لاستدامة القطاع السياحي، ومن أبرز هذه الجهود مشروع «جرين شرم» الهادف إلى تقليل البصمة الكربونية ودعم استخدام الطاقة.

