قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
حسن الخطيب: مصر استثمرت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
من أبوظبي.. الرئيس السيسي وبن زايد يطالبان بالتنفيذ الكامل لـ خطة ترامب للسلام في غزة
وزارة البيئة تشارك في إطلاق شبكة وحدات إدارة المشروعات بالبنك الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إنقاذ حلزون نادر من الانقراض بإنجلترا

إنقاذ حلزون نادر من الانقراض بانجلترا
إنقاذ حلزون نادر من الانقراض بانجلترا
أ ش أ

 أعلنت حديقة حيوان تشيستر، شمال غرب إنجلترا عن إنقاذ نوع من الحلزونات البرية الصغيرة من الانقراض بعد سنوات من العمل الدؤوب في مجال الحفاظ على البيئة.

وكان أثر هذا الحلزون، الذي يبلغ طوله 2 سم في المتوسط ​​واسمه العلمي Poecilozonites bermudensis، مفقودًا لسنوات. إلى أن تم رصد عدد منها عام 2014 بين النفايات في زقاق بمدينة هاميلتون، عاصمة برمودا.

وتم إرسال بعضها إلى حديقة حيوان تشيستر، حيث أمضى الخبراء سنوات في زيادة أعدادها في كبسولات مصممة خصيصًا لهذا الغرض.

وثم أُعيد توطين آلاف من هذه الحلزونات عام 2019 في موطنها الأصلي، وهو أرخبيل بريطاني في شمال المحيط الأطلسي، حيث تتكاثر الآن وتتجول بحرية كما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وأعلنت حديقة حيوان تشيستر في بيان لها "اليوم، يمكننا أن نؤكد رسميًا عودة هذا النوع من الحلزون، الذي كان على وشك الانقراض".

 وأضافت أن خبراء من حديقة حيوان تشيستر وحديقة حيوان لندن وبرمودا قد أنقذوا هذا النوع من الحلزون من الانقراض.

وأظهرت دراسة نُشرت في مجلة "أوريكس" العلمية أن ست مستعمرات من الحلزون، أُعيد توطينها في برمودا، قد استوطنت هناك بنجاح.

وقال جيراردو جارسيا، أمين حديقة حيوان تشيستر "إن استقرار الحلزون في ست مناطق يُعدّ إنجازًا هامًا".

وأضاف "إنه لأمرٌ مذهل أن نقول إن الحلزون أصبح الآن في مأمن من الانقراض... إنه إنجاز قد يُحققه دعاة حماية البيئة مرة أو مرتين فقط في مسيرتهم المهنية".

ووفقًا لكيتي كيلتون، إحدى العاملات في مجال رعاية الحيوانات في تشيستر، فقد ضمت حديقة الحيوان في وقت من الأوقات حوالي 60 ألف حلزون. هذا يعني "العديد من القواقع التي يجب رعايتها".

ويعود تاريخ هذا النوع إلى أكثر من مليون عام، وهو من بقايا النظام البيئي القديم للجزر. لكن هذه الرخويات الصغيرة تواجه العديد من التهديدات، بما في ذلك تدمير بيئته الطبيعية، واستخدام المبيدات الحشرية، وقوقع الذئب المفترس.

وبعد نجاح المشروع، تُركّز حديقة حيوان تشيستر الآن على حماية نوع آخر من قواقع برمودا، أصغر حجمًا وأكثر صعوبة في التربية ويدعى Poecilozonites circumfirmatus. يبلغ طول هذا القوقع حوالي 10 ملم، وقد يكون قد انقرض في البرية.

حديقة حيوان تشيستر شمال غرب إنجلترا إنقاذ نوع من الحلزونات البرية الصغيرة من الانقراض العمل الدؤوب في مجال الحفاظ على البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

امام عاشور

الدردير عن أزمة إمام عاشور: مستغرب حاجة محدش واخد باله منها

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

جوارديولا

جوارديولا: هذا اللاعب السبب في فوز السيتي على ليفربول

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

ترشيحاتنا

جانب من الحريق

محاولات للسيطرة على حريق هائل في مخزن خردة بالهرم.. صور

المتهمين

بسبب ثمن المشاريب.. ضبط المتهمين بالتعدى على عمال نادي اجتماعي بالمنوفية

مجلس الدولة

الإدارية العليا: لا يجوز إلغاء تخصيص أراضي المجتمعات العمرانية دون إخطار ومنح مهلة قانونية

بالصور

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

خالد عليش يتغزل في زوجته: "بحبها عشان فهماني "

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

خلطة المحشي
خلطة المحشي
خلطة المحشي

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد
فورد
فورد

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد