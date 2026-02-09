إنقاذ حلزون نادر من الانقراض بإنجلترا

أعلنت حديقة حيوان تشيستر، شمال غرب إنجلترا عن إنقاذ نوع من الحلزونات البرية الصغيرة من الانقراض بعد سنوات من العمل الدؤوب في مجال الحفاظ على البيئة.

وكان أثر هذا الحلزون، الذي يبلغ طوله 2 سم في المتوسط ​​واسمه العلمي Poecilozonites bermudensis، مفقودًا لسنوات. إلى أن تم رصد عدد منها عام 2014 بين النفايات في زقاق بمدينة هاميلتون، عاصمة برمودا.

وتم إرسال بعضها إلى حديقة حيوان تشيستر، حيث أمضى الخبراء سنوات في زيادة أعدادها في كبسولات مصممة خصيصًا لهذا الغرض.

وثم أُعيد توطين آلاف من هذه الحلزونات عام 2019 في موطنها الأصلي، وهو أرخبيل بريطاني في شمال المحيط الأطلسي، حيث تتكاثر الآن وتتجول بحرية كما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وأعلنت حديقة حيوان تشيستر في بيان لها "اليوم، يمكننا أن نؤكد رسميًا عودة هذا النوع من الحلزون، الذي كان على وشك الانقراض".

وأضافت أن خبراء من حديقة حيوان تشيستر وحديقة حيوان لندن وبرمودا قد أنقذوا هذا النوع من الحلزون من الانقراض.

وأظهرت دراسة نُشرت في مجلة "أوريكس" العلمية أن ست مستعمرات من الحلزون، أُعيد توطينها في برمودا، قد استوطنت هناك بنجاح.

وقال جيراردو جارسيا، أمين حديقة حيوان تشيستر "إن استقرار الحلزون في ست مناطق يُعدّ إنجازًا هامًا".

وأضاف "إنه لأمرٌ مذهل أن نقول إن الحلزون أصبح الآن في مأمن من الانقراض... إنه إنجاز قد يُحققه دعاة حماية البيئة مرة أو مرتين فقط في مسيرتهم المهنية".

ووفقًا لكيتي كيلتون، إحدى العاملات في مجال رعاية الحيوانات في تشيستر، فقد ضمت حديقة الحيوان في وقت من الأوقات حوالي 60 ألف حلزون. هذا يعني "العديد من القواقع التي يجب رعايتها".

ويعود تاريخ هذا النوع إلى أكثر من مليون عام، وهو من بقايا النظام البيئي القديم للجزر. لكن هذه الرخويات الصغيرة تواجه العديد من التهديدات، بما في ذلك تدمير بيئته الطبيعية، واستخدام المبيدات الحشرية، وقوقع الذئب المفترس.

وبعد نجاح المشروع، تُركّز حديقة حيوان تشيستر الآن على حماية نوع آخر من قواقع برمودا، أصغر حجمًا وأكثر صعوبة في التربية ويدعى Poecilozonites circumfirmatus. يبلغ طول هذا القوقع حوالي 10 ملم، وقد يكون قد انقرض في البرية.