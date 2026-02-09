بالكلمة والصورة.. تجربة حية داخل أول فرع بنك تلتقي به الصيرفة الإسلامية بالتكنولوجيا

عندما تخطو داخل أول فرع إلكتروني لبنك البركة – مصر، لا تشعر بأنك دخلت فرعًا مصرفيًا بالمعنى التقليدي، بل مساحة ذكية صُممت لتقديم تجربة مختلفة، تتقاطع فيها مبادئ الصيرفة الإسلامية مع أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا المصرفية. لا شبابيك ولا أوراق متراكمة، بل أنظمة رقمية تتيح للعميل إنجاز معاملاته بسهولة وهدوء.

الفرع، الذي يقع في المقر الرئيسي للبنك بشارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس، يقدم نموذجًا جديدًا للتعامل المصرفي، حيث تعتمد الخدمات على قنوات إلكترونية متكاملة تتيح فتح الحسابات، تنفيذ المعاملات، وإدارة الخدمات المصرفية بسرعة ومرونة، مع تقليل الاعتماد على العنصر البشري دون الإخلال بجودة الخدمة أو دقتها.

في هذه التجربة، يصبح الوقت عنصرًا محترمًا، وتتحول الإجراءات المعقدة إلى خطوات بسيطة. يعمل الفرع على مدار الأسبوع، ليمنح العملاء حرية الوصول إلى خدماتهم في الأوقات التي تناسبهم، في انعكاس مباشر لتغير نمط الحياة وتسارع وتيرة الأعمال.

ويمثل هذا الفرع الإلكتروني خطوة متقدمة ضمن استراتيجية بنك البركة – مصر للتحول الرقمي، حيث يستهدف البنك تعزيز استخدام القنوات الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات الذكية، بما يدعم كفاءة العمليات المصرفية ويواكب توجهات البنك المركزي المصري، دون التخلي عن الأسس والقيم التي تقوم عليها الصيرفة الإسلامية.

ولا يقتصر أثر هذا التطور على الجانب التقني فقط، بل يمتد ليشكل نقلة نوعية في تجربة العملاء داخل قطاع الصيرفة الإسلامية في مصر، واضعًا معيارًا جديدًا للفروع المصرفية الذكية. ومع انضمام هذا الفرع إلى شبكة البنك التي تضم 44 فرعًا على مستوى الجمهورية، يواصل بنك البركة – مصر ترسيخ رؤيته لبناء منظومة مصرفية حديثة، مرنة، وقادرة على مواكبة المستقبل بثقة واتزان.