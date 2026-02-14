قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: مول برميلان أكبر مول تجاري في زايد ويضم علامات تجارية الشهيرة
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 14-2-2026.. ارتفاع 10 ريالات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بحزمة للحماية الاجتماعية تهدف لدعم المواطن
التصوير دون إذن على طاولة الشيوخ غدا.. ما عقوبته في القانون؟
النصر يتفوق على الفتح بثنائية بالدوري السعودي
أحمد موسى عن منصة التحقق البايومترى والمصادقة: منصة وطنية تحمي بيانات المصريين
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بصرف المرتبات مبكرًا يؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء
الدوري الإسباني| فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال سوسيداد
لاعب الزمالك السابق: عدلي القيعي كلمني وقالي هات عقدك نشوفلك فيه ثغرة
سماسرة وراء رفع أسعار الفراخ .. أحمد موسى: لازم العقوبات توصل لأعلى سقف ضد من يتاجر بأكل الناس
أربعة مدربون لخلافة وليد الركراكي لتدريب منتخب المغرب
كل التحية.. أحمد موسى: كل مسؤول بيبقى عارف إنه موجود لفترة لتأدية الواجب الوطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلع ملابسه | القبض على عاطل تعدى على جيرانه بســ.لاح أبيض في الإسكندرية

خلع ملابسه | القبض على عاطل تعدى على جيرانه بسلاح أبيض بالإسكندرية
خلع ملابسه | القبض على عاطل تعدى على جيرانه بسلاح أبيض بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل له معلومات جنائية في الإسكندرية بعدما ظهر في مقطع فيديو بدون ملابس خلال التشاجر مع جيرانه حرر محض بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص مجرد من ملابسه بالتلويح بسلاح أبيض وإلقائه حجارة على أحد المواطنين بالإسكندرية. 

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بحدوث مشاجرة بين طرف أول : الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ( عاطل "له معلومات جنائية" ) وطرف ثان ( أحد الأشخاص ونجله "مصابان بجروح بالجسم) وذلك بسبب خلافات بينهم حول الجيرة ، قام على إثرها الأول بالتجرد من ملابسه والتعدى على الطرف الثانى بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثاً الإصابات المنوه عنها. 

وأمكن ضبط الأول وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وزارة الداخلية اخبار وزارة الداخلية مديرية امن الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

النادي الأهلي

الأهلي في ورطة| الشحات يفرض شروطه وديانج يتمرد وداري: عايز حقي

ترشيحاتنا

أرشيفية

"أنت مقاتل من أجل الحرية".. ماكرون يكرم مظلوم عبدي في مؤتمر ميونخ للأمن

السفير توم باراك

تقرير أمريكي: توم باراك حافظ على تواصل مع إبستين حتى بعد توليه مناصب رسمية

أرشيفية

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يصف تركيا بـ«العامل المخلّ بالاستقرار»

بالصور

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

مسجد
مسجد
مسجد

صحة الشرقية: تنفيذ 94 ألف و981 زيارة منزلية على مدار 72 إسبوع

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد