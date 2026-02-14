خلع ملابسه | القبض على عاطل تعدى على جيرانه بســ.لاح أبيض في الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل له معلومات جنائية في الإسكندرية بعدما ظهر في مقطع فيديو بدون ملابس خلال التشاجر مع جيرانه حرر محض بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص مجرد من ملابسه بالتلويح بسلاح أبيض وإلقائه حجارة على أحد المواطنين بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بحدوث مشاجرة بين طرف أول : الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ( عاطل "له معلومات جنائية" ) وطرف ثان ( أحد الأشخاص ونجله "مصابان بجروح بالجسم) وذلك بسبب خلافات بينهم حول الجيرة ، قام على إثرها الأول بالتجرد من ملابسه والتعدى على الطرف الثانى بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثاً الإصابات المنوه عنها.

وأمكن ضبط الأول وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.