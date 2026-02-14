قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أول جراحة متكاملة للوجه والفك باستخدام تقنيات رقمية حديثة بمستشفى إدكو بالبحيرة

ساندي رضا

نجح فريق جراحة الوجه والفكين بمستشفى إدكو المركزي بمحافظة البحيرة، في إجراء أول جراحة متكاملة لإصلاح كسور متعددة بالوجه والفك العلوي وقاع العين، باستخدام شرائح جراحية مصممة خصيصًا لكل مريض عبر التخطيط الرقمي ثلاثي الأبعاد، بما يضمن أفضل النتائج التجميلية والوظيفية.

ومن جانبه أكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن إجراء مثل هذه الجراحات الدقيقة داخل مستشفيات المحافظة يعكس حجم التطوير الذي تشهده المنظومة الصحية بالبحيرة، مشيرًا إلى أن إدخال تقنيات التخطيط الرقمي واستخدام الشرائح المصممة لكل مريض يمثل نقلة نوعية وتحسين النتائج العلاجية وتقليل المضاعفات وفترات التعافي.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن تطوير الخدمات الطبية الدقيقة والارتقاء بكفاءة التدخلات التخصصية يمثل أولوية قصوى، مشيرة إلى الدعم المستمر للأطقم الطبية الحديثة والتقنيات المتطورة لضمان تقديم رعاية صحية متقدمة للمواطنين داخل المحافظة دون الحاجة لتحويلهم إلى خارجها.

سرطان القولون والمستقيم.. أعراض يجب الانتباه إليها وطرق الوقاية

ما أعراض نقص فيتامين د في الجسم؟.. أحترس منها

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

