ديني

ما الفرق بين الفدية وزكاة الفطر والحد الأدنى لهما؟.. الإفتاء توضح

الفرق بين الفدية وزكاة الفطر والحد الأدنى لهما
الفرق بين الفدية وزكاة الفطر والحد الأدنى لهما
شيماء جمال

أوضحت دار الإفتاء المصرية الفرق بين زكاة الفطر والفدية، والحد الأدنى لهما.

 

الفرق بين زكاة الفطر والفدية

وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك إن زكاة الفطر تكون عن الشهر كاملًا، أما الفدية فتكون عن كل يوم.

الحد الأدنى لزكاة الفطر 2026

وبينت أن الحد الأدنى لزكاة الفطر عن الفرد هذا العالم هو 35 جنيهًا.


الحد الأدنى للفدية

ونوهت أن الحد الأدنى للفدية عن اليوم هو 30 جنيهًا.

وتُخرَج الفدية لمن لا يستطيع الصيام طوال حياته، أما من يستطيع الصيام بعد انقضاء العذر -كالحامل أو المرضع، أو المريض مرضًا يُرجى شفاؤه- فيجب عليه قضاء ما فاته من الصيام بعد زوال العذر.

كيف قدرت الإفتاء قيمة زكاة الفطر

كتبت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، منشورا توضيحيا عن كيفية حساب قيمة زكاة الفطر في رمضان 2026.

وقالت دار الإفتاء "حسبنا قيمة زكاة الفطر لهذا العام على القمح البلدي الذي هو نوع من الأنواع المذكورة في سُنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخاصة بزكاة الفطر، بالإضافة إلى أن أغلب طعام المصريين يُخلط به ومنه رغيف العيش الذي هو وجبة أساسية وكما أنه يدخل في أطعمة كثيرة جدًا".

كيفية حساب قيمة زكاة الفطر في رمضان 2026

وبيّنت دار الإفتاء طريقة حساب قيمة زكاة الفطر في رمضان 2026 كالتالي:

  • سعر إردب القمح كام
  • دلوقتي سعره ٢250 جنيه مصري من أحسن الأنواع
  • وإردب القمح فيه ١٥٠ كيلو
  • يبقى سعر الكيلو 15 جنيهًا
  • والزكاة في القمح (٢.٠٤ كيلو)
  • يبقى نضرب ٢.٠٤كيلو * 15 جنيه
  • يطلع الناتج 30.6 جنيه مصري تقريبًا

وتابعت دار الإفتاء، "٣٥ جنيه يعني زودت كمان عن الحد الأدنى بشوية، و35 جنيه ده الحد الأدنى (يعني طلع أكتر من ٣٥ جنيه لو معاك ودخلك يسمح لك".

واستطردت دار الإفتاء “طب إنت شايف إن 35 جنيه قليل ومش هتعمل حاجة، يبقى طلع ما ترضاه نفسك، ولا تلزم غيرك يطلع زيك؛ لأنه ممكن يكون غير قادر”.

واختتمت منشورها "كمان تقدر تطلعها فلوس لا تشتر بها شيء؛ لأن بعض الناس مفكرة إننا ناخد الفلوس نشتري بها أرز مثلا، لأ طلعها فلوس عادي وزكاتك صحيحة، وربنا يتقبل منك، كمان يجوز إخراجها من أول رمضان إلى صلاة العيد".

قيمةَ زكاة الفطر رمضان 2026

حدَّدت دار الإفتاء المصرية قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام [1447هـ- 2026م] بـ (35 جنيهًا) كحدٍّ أدنى عن كل فرد، موضحة أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

كما أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرة إلى أنها أخذت برأي الإمام أبي حنيفة وجماعة من فقهاء المالكية، والإمام أحمد في رواية وغيرهم بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضافت الدار أن مقدار زكاة الفطر يعادل (2.04) كيلو جرامًا من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، مشيرة إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

